U McLarenu nechtějí další „trojzávody“

Jeden triple-header zažíváme nyní. Po Belgii a Nizozemsku se F1 přesouvá do Monzy.

Nepochybně nejnáročnější triple-header zrušil covid-19. Měly se jet tři závody v řadě: V Rusku, Turecku a Japonsku, což by znamenalo přesun na velkou vzdálenost i do zcela jiného časového pásma. V Suzuce se však letos nepojede a kalendář byl pozměněn.

„Z mého pohledu je samozřejmě nejdůležitější, abychom dále nezvyšovali počet závodů za rok,“ řekl Andreas Seidl pro RaceFans. „Myslím, že to, co máme zavedeno nyní, je už příliš velké, pokud jde o zátěž pro naše lidi.“

„A pak je velmi důležitým tématem také počet trojzávodů. Z mého pohledu bychom se měli opět zcela vyhnout trojzávodům v kalendáři, abychom snížili zátěž pro naše lidi. Abych byl upřímný, měli bychom se snažit prosadit, abychom se vyhnuli všem trojzávodům.“

Formule 1 příští rok přidá druhý závod ve Spojených státech. Premiérový závod v Miami se však uskuteční v květnu, tedy několik měsíců před obvyklým termínem závodu v Austinu.

Seidl se domnívá, že by se F1 měla také zabývat seskupováním závodů v blízkých regionech, aby snížila své cestovní náklady a uhlíkovou stopu. Podle něj o tom uvažuje i šéf F1 Stefano Domenicali.

„Je to samozřejmě velmi důležité pro nás, ale od Stefana vím, že je to velmi důležité i pro něj. Předložil jasný program, čeho chce s formulí 1 dosáhnout do roku 2030, a jeho velkou součástí je také logistická stránka věci. Takže od Stefana víme, že se tím zabývá.“