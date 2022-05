U McLarenu chtěl každý pracovat s Alonsem, vzpomíná Marc Priestley na rok 2007

Marc Priestley, která je autorem knihy The Mechanic: The Secret World of the F1 Pitlane, promluvil o situaci v McLarenu v roce 2007. Sezóna vešla do historie nejen díky titulu Icemana (zatím posledního titulu Ferrari) ale také kvůli rivalitě uvnitř McLarenu.

„Mechanici a inženýři se mezi sebou hádali a bojovali o to, aby se dostali k Fernandově vozu,“ řekl Marc Priestley ve svém posledním podcastu.

„Lidé nechtěli být na voze Lewise Hamiltona hned v jeho prvním roce, protože od něj moc nečekali. Jako mechanici a inženýři chcete vyhrát mistrovství světa stejně jako jezdci, a tak jste k tomu samozřejmě měli nejlepší příležitost tím, že jste byli na voze současného mistra světa... nebo jsme si to alespoň mysleli.“

„V podstatě všichni v továrně očekávali, zejména když jsme si uvědomili, že máme rychlé auto, že Fernando je náš člověk, který dosáhne velkých výsledků.“

Situace byla nakonec jiná. Hamilton, který měl hodně natestováno, byl od začátku velmi rychlý. Mezi jezdci to pak pořádně vřelo a to i na trati – připomeňme třeba slavnou kvalifikaci v Maďarsku.

„Stalo se to z celé řady důvodů. McLaren to tehdy řešil velmi špatně. Bylo to poprvé po dlouhé řadě let, kdy jsme zažili takovou dynamiku mezi dvěma jezdci. Byla to velmi špatná práce managementu, pokud jde o jezdce, ale také o týmy lidí kolem těchto jezdců, kteří samozřejmě tíhli ke svému jezdci a v podstatě táhli tuto velkou propast středem týmu.“

„Řekl bych, že právě to byl důvod, proč se nám nepodařilo vyhrát mistrovství světa v roce 2007, tedy v sezóně, kdy jsme měli auto, jezdce, všechny správné lidi v týmu. Měli jsme všechny předpoklady k tomu, abychom to mistrovství světa vyhráli, a přesto se nám to nepodařilo, protože jsme jako tým nefungovali na plné obrátky, netáhli jsme stejným směrem. Uprostřed našeho týmu jsme měli obrovský, propastný rozkol.“