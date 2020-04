U McLarenu a Renaultu se Magnussen sotva ohřál. Oběma je ale vděčný

Magnussen debutoval v roce 2014 u McLarenu. Hned v prvním závodě získal druhé místo. V další sezóně ale musel vůz přenechat Alonsovi a nakonec z týmů odešel zcela. V roce 2016 jezdil za Renault, ale také u něj vydržel jen rok. Útočiště našel nakonec u Haasu.

„U McLarenu jsem byl posazen na lavičku a bylo to opravdu těžké, ale je to tým, který mi dal šanci ve formuli 1 a já jsem za to stále velmi vděčný,“ řekl Magnussen pro BT.

„Renault byl ten, který mi dal další šanci, když jsem byl vyštípán z formule 1, takže jim nemohu dostatečně poděkovat.“

Magnussenovi letos končí smlouva u Haasu. Možnosti návratu do některého z bývalých týmů se nebrání.

„Ačkoli jsem měl u Renaultu a McLarenu těžké časy, mám k oběma týmům velkou úctu.“

„Z mého pohledu ani McLaren a ani Renault nespálily mosty, ani si nemyslím, že si to myslí. V každém případě se vedení obou týmů změnilo.“

U McLarenu byl tehdy Ron Dennis, u Renaultu zase Frédéric Vasseur.

„Fred Vasseur, který byl šéfem, když jsem jezdil za Renault a součástí celého mírně napjatého prostředí, je dnes šéfem Alfy Romeo.“

„Fred a já jsme tehdy měli své spory, ale dnes si plácneme pokaždé, když se potkáme.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson