U Haasu vše špatně. Připadal jsem si jako na vodě, říká Grosjean

„Bylo to velmi, velmi, velmi...nekonečně složité,“ řekl Grosjean pro Motorsport Week. „Najdeme řešení. Nakonec ho najdeme, ale nějakou dobu to potrvá.“

„Na začátku závodu jsme bojovali s williamsy. Kevinovi jsem říkal, že jsem měl v prvních kolech v autě pocit, jako kdyby pršelo.“

„Neměl jsem doslova žádný grip. Ani vpředu, ani vzadu. Bylo to velmi, velmi těžké. Také vyvážení nebylo dobré. V Le Castellet bylo vyvážení v pořádku, ale byli jsme pomalí, ale tady v Rakousku nebylo žádné vyvážení a žádné tempo.“

Kevin Magnussen zajel v kvalifikaci pátý čas, ale klesl po penalizaci za výměnu převodovky. Jeho týmový kolega se trápí i v soboty.

„V kvalifikacích nemám dobré pocity. Vždy je něco špatně. Kvalifikační kolo bylo perfektní kromě třetí zatáčky, ve které jsem ztratil tři desetiny jen proto, že předek ustřelil. Nelze to vysvětlit.“

„Kevin je v kvalifikaci opravdu dobrý. Odvádí skvělou práci. V závodě je to opačně. Zvládám se dostat do lepšího závodního tempa, ale někdy je to nahoru a dolů. Někdy je to v pořádku, jindy se dostaví nedotáčivost, v další zatáčce přetáčivost.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson