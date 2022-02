U Haasu věří, že obětování loňské sezóny přinese ovoce. Tým chce být opět v boji

Představené studiové fotografie ukazují vůz, který je něco na půl cesty mezi loňským showcarem od F1 v barvách Haasu a letošním skutečným vozem. Liší se v detailech, ale skutečný vůz, který vyjede v březnu v Bahrajnu do kvalifikace, bude odlišný.

„Zatímco design VF-22 je dramaticky odlišný, barva nového vozu je evolucí loňského převážně bílého designu, který se časově shodoval s příchodem hlavního partnera Uralkali – jednoho z největších světových výrobců a vývozců potašových hnojiv,“ uvedl tým.

„Je to období roku, kdy jste přirozeně optimističtí, že tvrdá práce a úsilí všech se promítnou do konkurenceschopného projevu na trati,“ uvedl Gene Haas.

„V roce 2020 jsme se rozhodli přesměrovat čas a zdroje do VF-22, přičemž jsme se pro rok 2021 zřekli všeho, co souvisí s tratí a nebylo snadné se na to dívat. Doufejme, že toto rozhodnutí přinese ovoce a vrátíme se do boje o body.“

„Je vzrušující vědět, že VF-22 bude brzy na trati,“ řekl Guenther Steiner. Šéf týmu věří, že s novým vozem bude tým opět bojovat více vpředu.

„Bylo to obrovské úsilí všech zúčastněných a nyní přichází ta zábavná část – dostat nový vůz na okruh a nastavit všechny prvky. Minulá sezóna byla dlouhá, ale jsem si jistý, že v roce 2022 se s VF-22 vrátíme do boje.“

Nový vůz vznikal v Maranellu pod vedením bývalého inženýra Ferrari Simona Resty.

„Toto je pravděpodobně nejsložitější projekt, kterým se tým Uralkali Haas F1 doposud zabýval,“ řekl Simone Resta, technický ředitel týmu.

„Jde o zcela nový soubor předpisů a tuto sezónu jsme přivedli nový tým, který bude řídit vytvoření VF-22. Ne každý je nový, ale velká část lidí se připojila k revidované struktuře. Jsme stále na začátku projektu a procházíme přechodným obdobím celoroční společné práce na voze, ale když se podíváme zpět, kde jsme začínali, je tento tým již úspěšný.“