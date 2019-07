U Haasu se vymýšlí, jak zabránit dalším střetům mezi Magnussenem a Grosjeanem

Již v prvním kole britské velké ceny na Silverstonu spolu kolidovali Romain Grosjean a Kevin Magnussen, což následně vedlo k odstoupení obou pilotů týmu Haas ze závodu. Americká stáj tak kromě možnosti boje o body do šampionátu přišla také o příležitost ke sběru důležitých dat v období, kdy se Haas snaží vyřešit radikální pokles výkonnosti svých monopostů.

U Haasu se navíc ve Velké Británii nejednalo o první podobný incident v sezóně 2019, k podobné situaci již totiž došlo během španělské grand prix v Barceloně. Šéf týmu Günther Steiner se proto snaží přijít s řešením, které by těmto incidentům do budoucna zabránilo.

„Musím se uklidnit a přijít s nějakým řešením,“ řekl pro Autosport Günther Steiner po britské grand prix.

„Normálně přicházím s řešeními, která nás mají posouvat kupředu, to je moje práce. Bude se teď snažit posunout vpřed je dva (Magnussena a Grosjeana; pozn. red.), protože jsme tým a každý musí pracovat pro tým a ne sám na sebe.“

„Chci, aby každý z nás mířil stejným směrem. Když jsem to viděl v TV, tak jsem tomu skoro nemohl uvěřit. Dva vozy vjedou do sebe navzájem a jsou to naše vozy,“ povzdechl si Steiner.

Steiner považuje kolizi svých jezdců v závodě za nepřijatelnou. Podle šéfa Haasu mají piloti své instrukce jak postupovat, když se během závodu dostanou do takovéto rizikové situace. Těch se ale Magnussen ani Grosjean nedrželi, a proto ani po grand prix Steiner nechtěl poslouchat jejich vysvětlování.

Spíše než názory dánského a francouzské jezdce na vzájemnou kolizi by chtěl Steiner slyšet, proč mají oba jeho „svěřenci“ problémy s dodržováním interních pravidel.

„Zdá se, že to nepochopili, já ale přesně nevím, co na tom nechápou. Musím si s čistou hlavou promyslet, jak toto vyřešit, protože současný stav je nepřijatelný.“

„Musíme se dobrat k řešení, které nám do budoucna pomůže podobným situacím zabránit.“

Foto: Activepictures / Jiří Křenek