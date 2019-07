U Gaslyho je potřeba zmáčknout Ctrl + Alt + Del, říká Horner. Klávesa Esc nyní nehrozí

Podle Christiana Hornera potřebuje Gasly udělat za dosavadním průběhem sezóny tlustou čáru a začít od začátku. Gasly, kterému se vloni u Toro Rosso dařilo, se stále nemůže adaptovat na letošní vůz Red Bullu.

„Myslím, že Pierre prochází těžkými časy,“ řekl Horner pro Motorsport.com. „Děláme vše, abychom ho podpořili. Myslím, že potřebuje restart. Víme, čeho je schopen. Potřebujeme se dostat do jeho hlavy a dát Ctrl + Alt + Del.“

„Je to rychlý jezdec. Problém je, že Max sbírá každý týden výsledky a to na něj klade ještě větší tlak.“

„Stojíme za ním. Stále v něj věříme a poskytujeme mu veškerou podporu, aby rozvíjel talent, o němž víme, že ho má.“

Horner potvrdil, že Gasly neměl v Rakousku žádné problémy, které by vysvětlily jeho pomalé tempo. Současně dodává, že výměna jezdce není na pořadu dne.

Red Bull v minulosti ukázal, že nemá problém v průběhu sezóny „zmáčknout také tlačítko Esc“. Max Verstappen nahradil Kvjata v průběhu sezóny. Je otázkou, do jaké míry šlo tehdy o výkony a chyby Rusa a do jaké míry chtěl Helmut Marko už konečně do Red Bullu posadit mladého Verstappena. Konec konců Kvjat před návratem do juniorky získal pódium. Gasly má štěstí, že na jeho místo se aktuálně nikdo z Toro Rosso netlačí.

„Nemáme v úmyslu Pierra vyměnit. Je to náš jezdec, budeme s ním spolupracovat a snažit se z něj dostat to nejlepšáí. Zažívá teď těžké časy, ale budeme se snažit, abychom ho podpořili.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson