U Ferrari zatím nevědí, jak si vedou v porovnání s ostatními

Leclerc sice ovládl druhý trénink, vzhledem k novému formátu alokace pneumatik ale časy nemusejí být příliš vypovídající.

Charles Leclerc (7./1.)

Monacký závodník je po pátku mírným optimistou, byť zatím nedokáže předpovídat, jak silné bude Ferrari v kvalifikaci a v závodě.

„Celkově to byl dobrý den, byť je stále obtížné odhadnout rychlost ostatních týmů. Všichni vzhledem k novému formátu volili rozdílné programy. Udělali jsme, co jsme si naplánovali a v autě jsem se necítil vůbec zle, takže uvidíme, jak nám to půjde zítra,“ prohlásil Leclerc.

Carlos Sainz (bez času/10.)

Rovněž Sainz z tréninků nemohl vyčíst mnoho, vidí však prostor pro zlepšení.

„Byl to docela podivný pátek. První trénink zhatil déšť, ve druhém jsme museli počítat s tím, že se tento víkend jede v jiném formátu, co se pneu týče. V kvalifikační simulaci jsem se zapletl mezi auta s velkým množstvím paliva v nádrži. V závodních zkouškách to bylo o něco lepší, přestože jsme neodjeli mnoho kol. Určitě ale před zítřkem je co zlepšovat, tak se do toho hned pustíme,“ řekl Sainz.