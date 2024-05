U Ferrari vládne po kvalifikaci zklamání

Jezdcům Ferrari tak bude patřit kompletně druhá řada, obklopeni budou ale jezdci McLarenu Landem Norrisem na druhém a Piastrim na pátém místě.

„Věděli jsme, že to tu bude velmi těsné. Měl jsem problém jet vyrovnaně na měkké sadě a nebyla to z mého pohledu nejlepší kvalifikace, jsme ale stále ve slušné pozici, abychom zítra bojovali, a ačkoliv předjíždění tady v Imole není snadné, může to být závod plný příležitostí a musíme se soustředit,“ řekl Leclerc.

Sainz: Byla to zvláštní kvalifikace

Čtvrtý na roštu Sainz ztratil na nejrychlejšího Maxe Verstappena 487 tisícin a více než dvě desetiny na Leclerca. O tisícinu sekundy ale porazil George Russella.

„Věděli jsme, že to bude vyrovnaná kvalifikace, kde jedna desetina může znamenat rozdíl několika pozic. Bohužel dnes jsme byli na špatné straně té jedné desetiny,“ řekl Sainz.

„Celkově to byla zvláštní kvalifikace, v trénincích a až do Q3 jsme byli konkurenceschopní. S konečným výsledkem ale nemůžeme být spokojeni, jelikož předjíždění je tu složité, zároveň ale musíme uvážit, že rozdíl mezi námi a McLarenem je velmi těsný.“