U Ferrari věří, že jejich pohonná jednotka není daleko od Mercedesu

Ferrari uvedlo, že vylepšení nasadilo především s výhledem na příští rok. Mattia Binotto si však pochvaluje i důsledky pro letošní sezónu.

Jsou to dva roky, co se výkon Ferrari začal propadat z důvodů technických směrnic ze strany FIA. Scuderia na své pohonné jednotce pracovala. Po loňské špatné sezóně přišlo na začátku letošního roku zlepšení. Další výkon přineslo vylepšení hybridní části.

„Na rovince je (dodatečný) výkon vždy k dispozici, takže ho využijete na začátku rovinky i na jejím konci,“ řekl Binotto pro Motorsport.com.

„Dá se to kvantifikovat. Když se podívám na tento víkend (USA, pozn. redakce), jeli jsme s maximálním přítlakem, ale téměř se vyrovnali rychlosti ostatních.“

„Vzhledem k tomu, jaká byla situace loni, je to určitě velký krok vpřed. Stále víme, že je tu ztráta na současný nejlepší motor, ale věříme, že není tak dramatická.“

McLaren přiznal, že Ferrari má nyní rychlejší vůz. Binotto si to myslí také a věří, že vylepšení pomůže i v boji o třetí místo v Poháru konstruktérů.

„Obecně si myslím, že v celkové bilanci kol jsme byli tento víkend jednoznačně rychlejší,“ pokračuje Binotto.

„Myslím, že na papíře to nebyl okruh, který by našemu vozu vyhovoval. Proto mě těší pokrok, který jsem viděl v posledních závodech. Pohonná jednotka pomohla jak v kvalifikaci, tak v závodě, a to mi dodává jistotu do dalších závodů.“