U Ferrari to nebude pro Hamiltona snadné, myslí si Ecclestone

Lewis Hamilton v Brazílii uvedl, že se už těší, až se zbaví letošního vozu. Kromě období před letní přestávkou se Mercedes letos opět trápí a trápí se také Lewis Hamilton. Za pár týdnů se cesty obou rozejdou. Najde Hamilton u Ferrari příležitost k novému startu a bude bojovat o osmý titul? Bernie Ecclestone je skeptický.

„Nemyslím si, že to bude pro Lewise snadné,“ řekl Ecclestone deníku Daily Mail.

„Obzvlášť u Ferrari. Budou podporovat Charlese Leclerca. Je rychlý a vyrostl tam, nedají mu košem.“

„Z Lewisova pohledu však možná nebylo chybou přestoupit k Ferrari. V Mercedesu už nemohl déle existovat. Buď to u nich vzdal on, nebo to vzdali oni s ním. Neudělali moc pro to, aby si ho udrželi, takže je pro něj lepší odejít.“

Ecclestone dostal i trochu provokativní otázku, zda by pro trápícího se Hamiltona nebylo lepší, pokud by si přestup k Ferrari rozmyslel a raději ve F1 skončil.

„Musel by se vzdát hodně věcí po finanční stránce. Podepsal velkou smlouvu, i když mám podezření, že bonusové klauzule uvedené v jeho smlouvě jsou tam spíše proto, aby se cítil dobře, než aby to byla realita.“

„Pro Johna Elkanna, člověka, který to řídí, to byla otázka ega. Myslel si, že získal nejlepšího chlapa, jakého kdy svět viděl.“

„Pokud Lewis uvadá, což nerad vidím, měl by odejít a dělat něco jiného a odvést v tom dobrou práci.“