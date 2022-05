U Ferrari se jako favorité necítí

Charles Leclerc (1./1.)

Náskok lídra šampionátu před úřadujícím mistrem Verstappenem se v posledních dvou závodech zúžil o 27 bodů. Monačan by si tak rád v Barceloně spravil chuť. Ferrari však musí zapracovat.

„Naše kvalifikační rychlost nevypadá zle, ale máme před sebou práci. Musíme zlepšit hlavně naši závodní rychlost a také lépe pracovat s pneumatikami. Na měkké směsi jsem se cítil lépe než na středních gumách.

Přes noc nastudujeme posbíraná data a snad zjistíme, v jakých částech trati se můžeme zlepšit. Podmínky jsou tu ve srovnání se zimním testováním úplně jiné,“ přiznal Leclerc.

Carlos Sainz (2./4.)

Favorit domácích fanoušků nebyl příliš spokojen s odpoledním tréninkem, kdy se před něho zařadili oba piloti Mercedesu.

„Pozitivní první trénink, druhý byl horší. Po změně nastavení mě trochu trápilo vyvážení vozu a také pneumatiky. Musíme zjistit, co přesně jsme udělali špatně a před kvalifikací to dát do pořádku. Dat máme hodně a jsem si jistý, že najdeme nastavení, které nám sedne.

Zdá se, že v horkém počasí se tu pneumatiky sjíždějí opravdu rychle. Pro závod to může být rozhodující, budeme na to myslet.

Opravdu na mě zapůsobilo, kolik fanoušků sem přišlo. Je fantastické vidět tolik příznivců, jejich pozitivní přístup je obrovská motivační injekce,“ prohlásil Sainz.