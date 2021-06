U Ferrari panuje spokojenost s jezdci. Ve střednědobém horizontu o Verstappenovi neuvažují

„Máme jezdce, se kterými jsme velmi spokojeni. Do Charlese jsme hodně investovali a myslím, že je to fantastický talent. Je to naše investice a daří se mu velmi dobře, takže v blízké budoucnosti to nepřipadá v úvahu,“ řekl Binotto pro Racing News 365.

Binotto pochválil Verstappenův talent, ale říká, že pokud jde o jezdce, mají v tuto chvíli jasnou představu.

„Na druhou stranu je Max fantastický jezdec. Má také velký talent. Je velmi rychlý a myslím, že je to dobrý chlapík, kterého si vážíme, ale jak jsem řekl, v krátkodobém a střednědobém horizontu je naše sestava pevně daná.“

Binotto popřel, že by napětí mezi Vettelem a Leclercem v roce 2019 a jejich nehoda v Brazílii byly spouštěčem jeho rozhodnutí Němce nahradit.

„Ne, ne, ne. To, co se stalo v roce 2019, nebylo důvodem. Na začátku loňského roku jsme museli přijat rozhodnutí. Bylo důležité se rozhodnout dříve, jednoduše z úcty k nám a k Sebastianovi, abychom mu dali příležitost najít si jiné místo. Jsem velmi rád, že dnes jezdí za Aston Martin.“

„Myslím, že bylo štěstí, že jsme se rozhodli tak brzy. Takže pro nás to byl ten správný čas, kdy jsme se všichni podívali na možnosti a rozhodli se.“