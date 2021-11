U Ferrari panuje po mexické kvalifikaci zklamání

Sainze během kvalifikace postihl technický problém, když Španěl po výjezdu z boxů hlásil, že jeho vůz nemá žádný výkon.

„Tohle byla jedna z nejvíce stresujících kvalifikací v kariéře. Po problémech s nastartováním motoru, červené vlajce a provozu nakonec výsledek není tak špatný, po celý víkend jsem byl ale rychlý a chtěl jsem více,“ přiznal Sainz.

„Jelikož se děla spousta věcí, nedokázal jsem se dostat do rytmu a až do posledního pokusu v Q3 jsem nezajel čisté kolo. To kolo ani nebylo perfektní, ale vzhledem k tomu, jak kvalifikace probíhala, nemohu být příliš nespokojený, ačkoliv bych radši měl z vozu stejný pocit jako v tréninku.

„Startu bude velmi důležitý. Špinavá stopa je obzvlášť tady v Mexiku zrádná, ale uděláme maximum.“

Leclerc pokazil závěrečný pokus

Charles Leclerc nedokázal závěrečným pokusem v Q3 vylepšit svůj čas a do závodu tak vyrazí z osmého místa.

„Jsem celkem zklamaný, celý víkend je náročný, z tréninků do kvalifikace jsme se ale zlepšili. Dnes jsem všechno poskládal dohromady. Byl jsem silný v Q1, Q2 a prvním pokusu Q3. Ve druhé jízdě v Q3 jsem bohužel udělal chybu a nevylepšil jsem svůj čas, vím, že jsem měl potenciál na to zajet lépe, ale takový je život,“ řekl Leclerc.

„Zítřek se počítá. Naše závodní rychlost vypadá dobře, ale předjíždění tu bude velmi obtížné. Kvůli jedinečným podmínkám bude hrát důležitou roli spolehlivost, pro všechny to ale bude stejné,“ dodal.