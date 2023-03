U Ferrari netuší, jak si stojí

Jezdecké duo italského týmu si i přes nepříliš vysoká umístění v trénincích pátek pochvalovalo.

Charlec Leclerc (11./9.)

Monačan si v Saúdské Arábii bude muset na startu odpykat penalizaci za překročení vyměněných komponent v pohonné jednotce.

„Testovali jsme několik novinek a vše fungovalo, jak se očekávalo. Je obtížné získat přehled o naší konkurenceschopnosti. Každý tu měl vlastní program. V autě se ale cítím velmi dobře. Zítra se budeme snažit z kvalifikace vytěžit maximum. Vzhledem k tomu, že mě ale čeká penalizace 10 míst na startu, se budu především snažit o co nejlepší závod,“ tuší Leclerc.

Carlos Sainz (7./10.)

Španělský jezdec byl stejně jako týmový kolega Leclerc s chováním svého monopostu spokojen.

„Dneska to byl v Džiddě intenzivní den. Je to velmi neobvyklý okruh se zvláštními vlastnostmi. Másvé specifika, na které musíte myslet, pokud chcete auto dobře nastavit. Pořád máme prostor pro zrychlení, ale celkově se vůz nechová vůbec zle. Závodní rychlost byla slušná a zítra se v kvalifikaci pokusíme skončit co nejvýš,“ prohlásil Sainz junior.