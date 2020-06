U Ferrari nebudu týmová dvojka, říká Sainz

„Věřím, že to jsou závody a chronometr, které posunou člověka dopředu nebo na druhé místo. Vím, že pojedu za stejných podmínek, budou mi dávat stejné zbraně jako Charlesovi,“ řekl Sainz pro Onda Cero.

Leclerc bude v příštím roce už třetí sezónu u Ferrari „Je normální, že byl s týmem déle, auto zná lépe. Bude tam adaptační období a vím, že když budu mít příležitost vyhrát, pokusím se vyhrát, nebo získat pódium, nebo se pokusím zůstat co nejvíce vpředu.“

Sainz ale uvedl, že pokud to bude nutné, je připraven týmu pomoci. „Pokud musíte týmu pomoci vyhrát mistrovství světa, ať už jezdců nebo konstruktérů, budu také první, kdo to podpoří, protože, jak říkají všechny týmy formule 1, kolektivní zájem je nad individuálním zájmem. Ve značce, jako je Ferrari, je to super důležité a musíte to mít na paměti.“

„Ale ti z vás, kteří pochybují, moje smlouva neříká nic o jezdci číslo dva. Dám do toho vše, protože pro tohle jsem se narodil – abych vyhrál. To je můj cíl.“

Sainz také vtipkoval, že si teď možná koupí jeden z vozů, které v Maranellu vyrábí. „Ferrari mi poslalo smlouvu k podpisu a nic jiného. Podepíšete s úsměvem a nemyslíte na vyjednávání slevy pro jedno z jejich aut. Když pojedu do Maranella, udělám malý průzkum.

Foto: Getty Images / Peter Fox