U Ferrari a Mercedesu nemají před Monzou klidné spaní. Řeší selhání motorů

Spa a Monza jsou okruhy, kde týmy nasazují nové motory. Letos tomu nebylo jinak.

Mercedes nasadil nový motor ve svých vozech a také ve vozech zákazníků. V průběhu víkendu došlo ke dvěma selháním – ve druhém tréninku u Péreze a v kvalifikaci u Kubicy. Oba se pak vrátili ke starší specifikaci.

„Měli jsme dvě poruchy, které jsme zatím nepochopili,“ řekl po závodě Wolff. „Příliš nás to neomezovalo. Možná trochu. V závodě jsme neriskovali. Určitě to nebyla pohodlná situace, protože selhání vypadají odlišně a zatím nebyla analyzována a pochopena.“

Oba porouchané motory byly odeslány do továrny v Brixworthu. Vzhledem k tomu, že mezi závody je nyní jen týden, nemají inženýři příliš mnoho času na odhalení problému a nasazení případných opatření.

Problémy má i Ferrari

Podobně jsou na tom v Maranellu. Motor selhal ve voze Giovinazziho. Ferrari šlo jinou cestou než Mercedes. Motor dostali nejdříve zákaznici – jezdci Haasu a Giovinazzi.

Oficiálně to souvisí se strategií nasazování komponent, ale Ferrari takto postupovalo už v minulosti, takže je otázkou, zda si Scuderia motor nejdříve nezkouší u svých zákazníků. Další motivací může být také to, že v Monze je motor možná ještě důležitější a hlavně je to pro Ferrari domácí závod.

Ferrari už potvrdilo, že oba jezdci v Monze dostanou nový motor. Obejde se to bez penalizací.

Penalizace čekají Verstappena

Albon a Kvjat dostali nové pohonné jednotky Honda už ve Spa. Obdrželi penalizace, ale nakonec jezdili se starší specifikací. Novou si šetří.

V Monze dostanou nové motory a penalizace Gasly a Verstappen. Jezdec Red Bullu se už vyjádřil v tom smyslu, že mu to nevadí, protože na okruhu se dá předjíždět. S mercedesy a ferrari Red Bull soupeřit nebude, takže cílí někde na 5. místo a to je v silách Verstappena dohnat.

Red Bull se vybráním penalizací připravuje primárně na Singapur a další závody.

