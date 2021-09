U Astonu kopli do země. Začala stavba nové továrny za miliardy

Aston Martin má poté, co ho koupil Lawrence Stroll, velké ambice. K tomu potřebuje také lepší zázemí. Stavba nové továrny právě začíná. Vyjít má až na 200 milionů liber (6 miliard korun) a hotová bude v roce 2023. Nová továrna se bude rozkládat na ploše 37 tisíc metrů čtverečních.

Slavnostního položení základního kamene se zúčastnil předseda představenstva Astonu Martin Lawrence Stroll, generální ředitel týmu Otmar Szafnauer a předseda představenstva společnosti JCB Lord Bamford.

Nový areál navrhla společnost Ridge and Partners a staví se ve spolupráci s firmou Gardiner & Theobald. Dvě nové budovy budou postaveny v Silverstonu v sousedství stávajícího objektu a všechny tři propojí chodník.



Foto: Aston Martin

„Je to úplně nový areál, který se hodí k danému účelu,“ řekl Stroll. „Je to nejnovější, nejmodernější zařízení. Bude to první 5G továrna, zcela udržitelná a bude to skutečná chytrá továrna ve všech smyslech toho slova.“