U Alpinu plánují pro Imolu velký balíček vylepšení

Už příští týden je v Imole na programu Emilia Romagna Grand Prix. Letošní čtvrtý závodní víkend poprvé nabídne sobotní sprint, kterému se přizpůsobuje zbytek programu určující dění na trati. Ferrari i pro méně tradiční formát víkendu velké změny neplánuje.

U Alpinu je tomu ovšem jinak. Francouzská stáj má pro první ze dvou italských závodů této sezony nachystaný velký upgrade.

„Do Imoly určitě přivezeme nějaká vylepšení. Ani bych se nedivil, kdyby do Imoly přivezl nějaké novinky každý. Téhle práci se věnuji už 25 let a z nějakého důvodu si vždycky všichni vozili řadu vylepšení na první evropský závodní víkend,“ rozpovídal se šéf Alpinu Otmar Szafnauer pro Autosport

„Tím víkendem bývala Barcelona, nyní je to Imola. Zároveň je to už čtvrtý závod. Na čtvrtý, pátý závod vždy všichni vozí nová vylepšení a my nebudeme stát stranou. V našem případě se jedná čistě o aerodynamiku.“

Změny se mají u modrých monopostů Fernanda Alonsa a Estebana Ocona týkat především podlahy.

„Jedná se o oblast, která může stát za největším pokrokem. Právě tu se chystáme pozměnit. Nebudeme mít tak široký záběr a učiněné změny by měly přinést zásadní rozdíl,“ naznačil Szafrnauer, kde se u Alpinu chystají vylepšovat.

Šéf francouzského týmu věří, že jeho stáje je nyní po Saúdské Arábii a Austrálii v dobré formě. V Melbourne Alonso dokonce bojoval o pole position, jeho snahu nicméně zhatila závada na banální levné součástce.

„Melbourne je svojí charakteristikou podobné jiným okruhům, na kterých budeme taktéž rychlí.“

„Naše auto je v některých oblastech vyloženě silné a v žádné naopak neztrácí, pouze může být méně silné než konkurence. A na tomhle okruhu (v Melbourne) a v Džiddě se nám vážně dařilo. Proto si myslím, že i Imola pro nás bude dobrá trať.

„Chceme být nejlepším týmem středu pole. A budeme pracovat tak tvrdě, abychom toho dosáhli.“

Po třech velkých cenách drží Alpine páté místo v poháru konstruktérů s průběžným ziskem 22 bodů. Vedoucí Ferrari už jich nasbíralo 104, čtvrtý McLaren má na Alpine náskok 2 bodů.