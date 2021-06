U Alpine se snaží pochopit, proč jim to v závodech nejede

„Máme co dělat, abychom pochopili náš deficit závodního tempa,“ řekl výkonný ředitel týmu Marcin Budkowski. „Aktivně to zkoumáme.“

„Je jasné, že vůz je schopen podávat dobré výkony v kvalifikaci, ale na některých okruzích se nám nedaří toto dobré tempo zopakovat v závodních podmínkách, a to je něco, co musíme vyřešit, abychom získali v šampionátu větší počet bodů.“

„Doufáme, že nám naše dosavadní poznatky pomohou dosáhnout dobrého výsledku ve Francii. Je to permanentní a pro formuli 1 typičtější okruh.“

Nadcházející závod je pro Alpine i Ocona domácím závodem. „Připadá mi, že je to už hodně dávno, co jsem se postavil na start domácí velké ceny ve Francii, takže jsem velmi připraven a těším se, že si to tento víkend opět zopakujeme,“ řekl Ocon.

„V roce 2019 jsem nezávodil a vloni se Velká cena Francie nekonala, takže mám do tohoto závodu rozhodně extra motivaci a energii. Myslím, že všichni v týmu touží po dobrém závodě na domácí půdě. Budeme na tom tvrdě pracovat.“

„Závody ve Francii jsem si vždy užíval,“ řekl Alonso „Mám za sebou dobré výsledky v této zemi, ve formuli 1 i v dalších kategoriích,“ naráží Alonso na své úspěchy v Le Mans.

„Na okruhu Paula Ricarda jsem závodil jen jednou, ale okruh byl nově vyasfaltován, aby se závodění zlepšilo. Existuje mnoho únikových zón, takže chyby nebudou stát mnoho. Tento víkend bude jiný než v Monaku a Baku. Doufáme, že předvedeme show.“