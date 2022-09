U Alpine panoval totální chaos. Piastri smlouvu nikdy neměl

Racingnews365.com uveřejnil detaily z jednání komise pro uznávání smluv (CRB).

V listopadu loňského roku vznikl mezi Alpine a Piastrim „Terms Sheet“ pro 2022/23. Jedná se o běžný dokument z byznysu, který nastiňuje podmínky potenciální obchodní dohody a vytváří základ pro budoucí jednání. V podstatě něco podobného jako smlouva o smlouvě budoucí.

Alpine věřil, že to lze považovat za smlouvu mezi týmem a Piastrim pro příští rok. Důvody, proč tomu tak bylo, jsou jen stěží uvěřitelné. Ale zpět do loňského roku...

Laurent Rosi informoval manažery Piastriho, že smlouvy obdrží do 10 pracovních dnů po 15. listopadu 2021. K tomu nedošlo, a tak proběhla komunikace mezi Piastriho manažerem Markem Webberem a ředitelkou Alpine pro právní záležitosti Benedicte Mercerovou.

Webber psal, že nemůže Piastrimu a jeho otci neustále říkat, že smlouvy jsou na cestě. Marcerová si postěžovala na „nedostatek právních zdrojů v týmu.“ Později po Novém roce pak uvedla, že je v jednom kole, ale že se situace snad uklidní po prezentaci nového vozu a bude se pak moci věnovat Piastriho věci.

V březnu 2022, několik dní před úvodní Velkou cenou Bahrajnu, neměl Piastri s Alpine smlouvu a to ani pro povinnosti rezervního jezdce pro rok 2022, natož na závodní místo v dalších letech.

Návrh smlouvy o roli rezervního jezdce byl do Piastriho tábora odeslán 4. března.

U komise pro uznávání smluv byla podána 14. března. Piastri obdržel tuto smlouvu prostřednictvím svých právníků 15. března, přičemž Mercerová uvedla, že se jedná o „nouzové opatření“, neboť sezóna začíná o pouhé čtyři dny později a žádná dohoda o roli rezervního jezdce nebyla dosud uzavřena.

Bez uzavřené smlouvy nemohla být Piastrimu udělena superlicence na pozici rezervního jezdce, čehož si byla Mercerová vědoma.

Protože neměla jinou možnost, byla nucena považovat Terms Sheet z listopadu 2021 za závaznou smlouvu a do dokumentu doplnila slova o právní závaznosti. Tato zmínka o právní závaznosti se na původním dokumentu zaslaném Piastrimu v předchozím roce nevyskytovala.

CRB suše konstatoval, že „zda paní Mercerová skutečně věřila, že Terms Sheet je právně závazný, nám nepřísluší posoudit“.

Dne 19. května zaslal Alpine Piastrimu dokument, v němž podrobně popsal své plány v F1 v časovém rozpětí čtyř let.

„Cestovní mapa“ počítala s tím, že Piastri bude v roce 2023 jezdit za Williams a zůstane tam nejspíše také v roce 2024, byť s klauzulí o ukončení ze strany Alpine, která by ho umožnila povolat zpět do Alpine, ale musela být aktivována do 31. července 2023.

Pro rok 2025 a následující roky bylo plánováno, že Piastri bude v Alpine na plný úvazek.

Podobný harmonogram byl pro Piastriho manažery nepřijatelný, a tak se začal ohlížet jinde.

4. července podepsal Piastri smlouvu s McLarenem s platností od 1. ledna 2023, tedy den poté, co mu vyprší smlouva s Alpine jako rezervnímu jezdci a stane se volným agentem.

CRB rovněž rozhodl, že společnost Alpine je odpovědná za právní náklady všech stran zapojených do případu.

Tým musí zaplatit 229 965 liber McLarenu, 120 086,14 liber Piastrimu, přičemž odměny rozhodců se pohybují od 34 000 do 74 400 liber.

Dalších 16 000 liber je třeba zaplatit přímo CRB, což znamená, že Alpine je povinna uhradit kromě vlastních nákladů na právní služby celkem 530 467,14 liber. Naštěstí se to snad nepočítá do rozpočtového stropu.