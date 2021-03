U Alpine nebude týmová jednička, říká Rossi

Za tým Alpine budou jezdit Fernando Alonso a Esteban Ocon. Podle ředitele Alpine ale nebude v týmu jednička a dvojka.

„To neexistuje,“ odpověděl Rossi na otázku, zda má Alpine stanoveného jezdce číslo jedna.

„Abych byl upřímný, tak si ani nemyslím, že to existuje v mnoha týmech. Jezdci musí být co nejrychlejší a musí být výzvou pro toho druhého. Je to zdravá konkurence. Neexistují žádné týmové příkazy a žádný jezdec číslo jedna.“

Alpine vylepšil vůz Renaultu z předešlé sezóny, ale o žádné revolučních změnách nemůže být řeč. Tým se soustředí na příští rok, kdy dojde ke zmrazení vývoje pohonných jednotek a příchodu zcela nových pravidel.

„Je zřejmé, že je to přechodný rok pro všechny, nejen pro nás. Letošní vůz je vylepšenou verzí loňského. Samozřejmě je to trochu jiné, ale jde spíše o evoluci než o zemětřesení, pokud jde o design po stránce motoru i šasi.“

Vloni se jezdci Renaultu dostali na pódia – Ricciardo dvakrát, Ocon jednou.

„Doufáme, že se nám bude dařit přinejmenším stejně jako vloni, což znamená být konzistentním uchazečem o stupně vítězů a bojovat s těmi nejlepšími.“

„Pro novou éru F1 jsou naše cíle docela agresivní. Chceme se pustit do nové éry s vysokými ambicemi a rozhodně jsme navrhli naše procesy, náš tým, abychom ve střednědobém horizontu mohli bojovat o pódia. V delším výhledu pak o vítězství a to nejen v závodech, ale také v šampionátech – mezi jezdci i konstruktéry.“