U Alpine nebude jednička a dvojka, říká Rossi

U Alpine budou v příštím roce jezdit dva Francouzi, kteří se znají od dětství, ale příliš se nemusí.

„Nebude zde žádná hierarchie,“ řekl Laurent Rossi pro RMC. „Žádná není ani teď mezi Alonsem a Oconem a nebude ani mezi Gaslym a Oconem. Budou na tom stejně.“

„Mám dojem, že si vyjasnili, o jakou jde příležitost. Doufám, že jsou vyzrálí a chtějí společně vytvořit něco pěkného.“

„V patnácti letech si myslíte, že můžete dělat všechno, ale v šestadvaceti je čas to začít brát vážně. Je to potenciálně jedna z jejich posledních velkých smluv.“

„Pokud ve 26 nejste vynikajícím šampionem, tak se dostanete do bodu, kdy se sami sebe ptáte, zda jste udělali kvalitativní skok. Spoléhám na to, že ukáží, že se poučili.“

Rossi přiznal, že v případě Gaslyho hrála roli také jeho národnost.

„Navíc Gasly je přesně to, co potřebujeme, abychom pokračovali v progresu. Podepsali jsme ho, protože splňuje všechna kritéria, a navíc je to Francouz.“

„V první řadě záleží na výkonu jezdce. Šlo o to vzít nejlepšího jezdce, který je k dispozici, aby se tým posunul vpřed.“