U AlphaTauri si pochvalují pokrok Cunody

Hodně nehod a málo bodů. Tak nějak by se dala shrnout loňská sezóna v podání Júkiho Cunody. U AlphaTauri to možná brali více s rezervou, protože šéf týmu dlouhodobě říká, že mladým jezdcům trvá nějakou dobu, než si ve F1 zvyknou a začnou podávat výkony.

AlphaTauri je na tom letos hůře, takže Cunodovy výkony nejsou tak patrné, ale podle týmu se zlepšil. Vloni získal 32 bodů, Gasly 110. Letos zatím 11 bodů a Gasly 16.

Pierre Gasly byl nedávno formálně potvrzen pro příští rok. Cunoda by měl v „sesterském týmu“ Red Bullu zůstat také.

„Júki udělal oproti loňsku velký krok vpřed,“ řekl šéf oddělení výkonnosti vozu AlphaTauri Guillaume Dezoteux pro web F1.

„Má více zkušeností, zná tratě, zná své inženýry a mechaniky, takže se jejich vztah neustále zlepšuje. Myslím, že pro mladé jezdce je to velmi těžký a náročný šampionát. Je málo příležitostí k testování, zimní testy jsou velmi náročné a je zde spousta úkolů pro pochopení vozu, takže je těžké věnovat jezdci čas a nechat ho, aby se s vozem seznámil.“

Dezoteux uvedl, že nováček má problém s tím, že si musí zvyknout na vůz i nové okruhy. Podle něj Cunoda staví na zkušenostech z loňského roku.

„Je nyní schopen být konzistentnější, jeho zpětná vazba se hodně zlepšila, jeho inženýři chápou, co potřebuje, aby jel rychle. A přiblížil se Pierrovi, což je velmi pozitivní, protože i Pierra to posouvá, takže jsem teď se situací opravdu spokojený.“

Už jsme zmínili, že týmu se letos daří hůře než vloni. „Byl to pro nás obtížný začátek sezóny,“ řekl Dezoteux. „Tempo vozu má rozhodně větší hodnotu než body, které jsme zatím získali. V prvních třech závodech sezony jsme měli v průměru hodně smůly – téměř pokaždé vyjede safety car těsně po naší zastávce v boxech a s tím se toho moc udělat nedá. V Imole jsme měli silný víkend, v Miami také, hodně chyb, ale obecně jsme byli konkurenceschopnější. Barcelona byla náročná. Stav trati, velmi vysoká teplota trati byla něco, co našemu balíku příliš nevyhovovalo a co musíme zlepšit. Od Monaka ukázal vůz dobrý výkon v zatáčkách s nízkou rychlostí a máme poměrně dobrou mechanickou přilnavost.“