U AlphaTauri se obávají, že ani rozpočtový strop nepomůže stáhnout ztrátu na přední týmy

Formule 1 ve snaze o vyrovnanější startovní pole zavedla rozpočtový strop ve výši 140 milionu dolarů, který má zejména velkým týmům jako Mercedes, Red Bull a Ferrari zabránit velkými investicemi vyvíjet své vozy a opanovat první pozice v závodech.

Podle šéfa AlphaTauri Franze Tosta však ani rozpočtový strop nevytváří stejné podmínky pro všechny týmy. Stejně důležité jsou podle něj také další faktory jako větrný tunel nebo simulátor týmu.

„Stále musíme pracovat na infrastruktuře, abychom po této stránce vše optimalizovali,“ řekl Tost o tom, co týmu AlphaTauri chybělo, aby bojoval s nejlepšími.

„Když vidím ty simulátory a slyším, co mají top týmy, tak my to prostě nemáme. V posledních letech do toho investovali miliony.

„My máme dobrý rozpočet, nikdy jsme ale nebyli v pozici, abychom mohli investovat tolik peněz do simulátoru. A nástroje pro simulaci začínají být stále důležitější, protože méně jezdíme na trati. Proto to potřebujete a myslím, že v tom máme stále nějaké nedostatky.“

Vzhledem k tomu, že týmy musí s omezeným rozpočtem navrhovat a stavět zcela nové vozy podle technických pravidel, která začala platit od letošního roku, podle Tosta existuje nejistota v tom, jaké bude pořadí jednotlivých týmů.

„Je to neznámá, protože je to všechno úplně nové. Nemáme žádné srovnání s ostatními. Věřím našim inženýrům, protože postavili dva dobré vozy. Už AT01 bylo dobré auto a loňský vůz byl krokem vpřed. Proč by tedy neměli dokázat postavit také velmi konkurenceschopné AT03, i když to bude úplně nové auto? Doufám, že půjdeme správným směrem.“

AlphaTauri se podle Tosta snaží také vylepšit svou továrnu ve Faenze.

„Koupili jsme novou halu a postavíme novou budovu. Dokončíme to za dva roky, probíhá spousta věcí, abychom nás dostali do dobré pozice. Ale nejsme to jen my, to samé dělají i ostatní. Taková je formule 1, velký boj na všech frontách.“