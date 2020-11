U AlphaTauri jsou s výkonem Cunody v testu spokojeni

Cunoda je považován za favorita na sedakču u AlphaTauri, kde by se stal týmovým kolegou již potvrzeného Pierra Gaslyho. Potřebuje však dokončit sezónu formule 2, kterou čekají dva poslední víkendy společně s F1 v Bahrajnu – celkem tedy 4 závody. Japonec se díky testu přiblížil zisku super licence, ale i tak potřebuje body za konečné umístění ve F2. Měl by skončit mezi prvními pěti. Aktuálně je třetí, ale na průběžně šestého jezdce – shodou okolností Mazepina, který je spojován se sedačkou u Haasu, má náskok jen 7 bodů.

„Měli jsme s Júkum Cunodou tady v Imole velmi produktivní první test,“ řekl Franz Tost. „Byli jsme schopni absolvovat 352 km. Ráno bylo trochu vlhko, a tak jsme začali den na pneumatikách do mokra. Júki se přesto okamžitě seznámil s vozem, což znamená, že když jsme přešli na suché pneumatiky, okamžitě vylepšil časy na kolo a bylo to docela působivé.“

„Po polední přestávce jsme pokračovali s novými sadami pneumatik a on se dále zlepšoval, což ukazuje, že se v autě cítil kolo za kolem pohodlněji. Júki poskytl cennou technickou zpětnou vazbu ohledně chování vozu, která byla v souladu s tím, co jsme očekávali.“

„Ve svém posledním vyjetí na trať provedl simulaci závodu a byl velmi konzistentní, což je jasným důkazem toho, že měl vše pod kontrolou. Těšíme se na jeho další test v Abú Dhabí, kde absolvuje test mladých jezdců pro Scuderii AlphaTauri.“

Cunoda uvedl, že to byla „skvělá zábava“. „Byl to úplně jiný svět než u vozu F2, v němž letos závodím, zejména pokud jde o větší výkon a také brzdný výkon. S časem na kolo jsem si nedělal starosti, soustředil jsem se jen na to, abych si zvykl na vůz F1 a absolvoval 300 kilometrů.“

„Jsem rád, že jsem to zvládl. Udělal jsem hodně fyzického tréninku, abych se na to připravil, ale i tak jsem byl na konci dne trochu unavený.“

„Přede mnou jsou další dvě kola F2, další čtyři závody. Soustředím se na každou relaci během dvou víkendů, a pak uvidíme, jaký bude na konci výsledek.“