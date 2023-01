U Alfy Romeo po problémech v předsezónních testech šesté místo nečekali

Šesté místo v konečném pořadí Poháru konstruktérů loňské sezóny formule 1 hodnotí odcházející šéf Alfy Romeo Frédéric Vasseur jako „nejlepší scénář“ po problémech v předsezónních testech.

Švýcarská stáj si v posledním závodě sezóny v Abú Dhabí zajistila nejlepší výsledek v Poháru konstruktérů od roku 2012, když obsadila šesté místo se stejným počtem bodů jako Aston Martin.

Lepší umístění v celkovém pořadí ale Alfa Romeo-Sauber získala díky pátému místu Valtteriho Bottase v Imole, zatímco pro jezdce Astonu Martin byla maximem šestá příčka.

Oproti předsezónním přípravám tak udělal tým z Hinwilu velký krok vpřed. Kvůli velkému poskakování svého vozu C42 postaveného na nových technických pravidlech měl tým při prvním shakedownu problém absolvovat i pouhá tři kola.

Jakmile ale tým problémy vyřešil, dokázal využít toho, že oproti ostatním vozům neměl tak výraznou nadváhu a v prvních devíti závodech získali 51 z celkových 55 získaných bodů.

„Byl to ten nejlepší scénář, který jsme si mohli představit,“ řekl Vasseur v rozhovoru pro Motorsport.com ještě před oznámením svého odchodu na pozici šéfa Ferrari.

„Samozřejmě, stále se musíme zlepšit, a všechno není dokonalé, nakonec jsme ale ve slušné pozici. Z pohledu čisté výkonnosti jsme stáhli ztrátu na čelo a jsem také více než spokojen s vývojem, který jsme udělali během sezóny.

„V posledních třech nebo čtyřech podnicích (sezóny) byla rychlost opravdu dobrá. Z různých důvodů jsme v létě měli špatnou formu, ale tak to je.“

Po prvních předsezónních testech v Barceloně, kdy tým odjel jen 175 kol, přitom situace nevypadala dobře.

„Je pravda, že jsme měli velmi náročný shakedown a první test v Barceloně. Pro tým to bylo velmi obtížné. Měli jsme technický problém a poškození na voze. Během těch tří dnů jsme odjeli jen velmi, velmi málo,“ přiznal Vasseur.

„Ta situace mě docela znepokojovala. Tým na to ale velmi dobře zareagoval, do druhého testu v Bahrajnu jsme se vrátili se slušným řešením a pro závod v Bahrajnu jsme byli konkurenceschopní,“ dodává Vasseur s tím, že Bottas dojel první závod sezóny na šestém a Kuan-jü Čou na rovněž bodovaném desátém místě.

Také Bottas pro Motorsport.com přiznal, že se „po testech trochu obával, protože jsme toho příliš neodjeli“.

„Měli jsme spoustu problémů, takže výsledek v prvním závodě v Bahrajnu byl pro všechny docela překvapivý,“ řekl Bottas.

„Protože to bylo jako páni, dojeli jsme s oběma vozy v top 10 a auto vydrželo až do cíle. Bylo to dobré.“