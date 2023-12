U Alfy Romeo jsou smutní, že skončila spolupráce se Sauberem. Přejít k Haasu ale nechtějí

Od roku 2019 byla Alfa Romeo titulárním sponzorem švýcarského týmu s velkým „T". Většina titulárních sponzorů připojí své jméno k názvu týmu. Ve skutečnosti to tím ale končí, protože oficiální název prakticky nikdo nepoužívá. Alfa Romeo ale přejmenovala celý tým.

Před pár měsíci se začalo spekulovat, že jedná s Haasem. V případě amerického týmu by mohla Alfa Romeo dát své jméno třeba motorům Ferrari. Jednání se ale nikdy nedostala příliš daleko. V příštím roce Alfu Romeo ve F1 neuvidíme. Brzy bychom ji však měli vidět ve WEC.

„Neměli jsme zájem usilovat o vytvoření kopie spolupráce ve stylu toho, co bylo u Sauberu, řekl CEO Alfy Romeo Jean-Philippe Imparato pro Motorsport.com.

„Vedlo by to k tomu, že bychom se stali jedním z těch, kteří lepí nálepky na karoserie. Už by to nebylo nic nového a my bychom nebyli součástí příběhu.“

Tým Sauber se postupně přemění v Audi – definitivně v roce 2026, kdy automobilka vstoupí do F1 také jako dodavatel pohonných jednotek.

Týmu Alfa Romeo se v poslední době příliš nedařilo. Letos skončil devátý, vloni díky lepšímu začátku sezóny šestý, v roce 2021 ale také devátý a v roce 2020 byl osmý. Spolupráce se Sauberem ale u Alfy Romeo ani trochu nelitují – právě naopak.

„Řekl bych, že to byla nejlepší investice v historii,“ řekl Imparato. „Můžeme říci, že pokud jde o návratnost v případě image, za každé vynaložené euro jsme dostali 20 zpět.“

„Zároveň jsme trochu smutní, protože opouštíme tým, který na šest let přijal naši značku a s nímž jsme měli výjimečný vztah.“

Alfa Romeo nyní směřuje do WEC. „Začali jsme se poohlížet po něčem jiném a rychle jsme dospěli k závěru. Se světem rallye nemá Alfa Romeo nic společného, skupina Stellantis už má dvě značky zapojené do Formule E, a tak se pozornost přesunula na WEC, což je svět, ve kterém Alfa Romeo v minulosti prožila nádherné zážitky.“

„Svět WEC zažívá okamžiky velkého zájmu, a když je euforie velká, je těžké pochopit, jaká úroveň investic je nutná k dosažení nejvyšších cílů.“

Imparato uvedl, že zatím neví, v jaké podobě Alfa Romeo do WEC vstoupí. Připustil však, že je možná spolupráce s Peugeotem, který je také součástí skupiny Stellantis.

„Rád bych však upřesnil, že v tuto chvíli ještě nejsme schopni nic potvrdit. Učiníme tak, až dokončíme plánování a vyhodnocení investice.“