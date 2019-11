U Alfy Romeo čekali lepší než osmé místo v Poháru konstruktérů

Alfě Romeo nevychází zejména druhá polovina sezóny, kdy od letní přestávky získali její jezdci pouhé tři body. Dva závody před koncem ročníku týmu patří osmé místo s náskokem sedmi bodů na devátý Haas.

„Očekávali jsme lepší výsledek, myslím ale, že tato sezóna byla jako na houpačce. Pohybovali jsme se mezi čtvrtou a devátou pozicí. Je to dobrá lekce. Spoustu bodů jsme ztratili na Hockenheimu, v Baku, na Monze a ve Spa,“ řekl Vasseur pro britský Autosport.

„Je jasné, že když jste v této části startovního pole, musíte být pragmatičtí. Myslím, že v první části sezóny jsme odvedli velmi dobrou práci. Byli jsme vyrovnaní a nedělali chyby. Například ve Spa už to tak ale nebylo.“

Vasseur potvrdil, že tým se soustředí na sezónu 2020. Výkon z posledních závodů je však podle něj spíše otázkou lepší práce během víkendu než ztráty samotné rychlosti.

„Je to trochu zvláštní, pro mě to ale není příliš otázka samotné rychlosti. Ve středu pole je to tak vyrovnané, že musíte mít skvělý závod, kvalifikaci, start, jinak to nebude fungovat. V kvalifikaci se pohybujeme mezi devátou pozicí, protože vpředu je McLaren, a šestnáctou příčkou. Pokud chcete bodovat, musíte jezdit vyrovnaně a bez chyb. Pro všechny v týmu je to dobrá lekce,“ říká.

„Plně se již zaměřujeme na vůz pro příští rok. Upřímně, bylo by lepší mít lepší rychlost a být o desetinu sekundy rychlejší, nakonec je to ale na nás, abychom měli dobrý víkend. V Sao Paulu můžeme být na bodech, pokud budeme mít dobrý víkend od začátku do konce.“

V dosud posledním závodě v americkém Austinu skončil Kimi Räikkönen jedenáctý.

„Ta rychlost tam během víkendu byla, ve třetím tréninku jsme byli osmí. Když ale startujete 16. a 17., je těžké bodovat. Kimi dojel jedenáctý, 0,9 sekundy od bodů. Samozřejmě to nestačí, závodní rychlost ale byla dobrá. Je to vyrovnané, podle mě jsme ten víkend ztratili v kvalifikaci,“ hodnotí Vasseur Velkou cenu USA.

