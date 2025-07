Tyto vzpomínky si ponesu navždy, říká Norris po triumfu v domácí velké ceně

Norris se v úvodu závodu držel na třetím místě za Maxem Verstappenem a Piastrim. V 11. kole se dostal před Verstappena, který chyboval.

Pilot Red Bullu se ale vrátil před Norrise poté, co se jezdec McLarenu u mechaniků zdržel déle. Definitivně se před Nizozemce Norris dostal při restartu ve 21. kole, kdy se Verstappen z druhého místa roztočil.

Když pak ve 43. kole Piastri zamířil do boxů na zastávku a odpykání si penalizace, dostal se Norris do vedení. A ačkoliv Piastri náskok svého týmového kolegy stahoval, projel cílem 6,8 sekundy za Norrisem.

„Je to nádherné. Všechno, o čem jsem kdy snil. Všechno, co jsem kdy chtěl dosáhnout. Když nepočítám zisk titulu mistra světa, je tohle to nejlepší, co se týče pocitů a úspěchu, hrdosti, zkrátka všeho,“ řekl Norris v televizním rozhovoru, odkud jej cituje Sky Sports F1.

„Tady to pro mě všechno začalo a teď jsem se dočkal. Neuvěřitelný závod, jako vždy stresující, ale podpora od fanoušků dnes udělala rozdíl, musím jim všem poděkovat.

„Vaše mysl je úplně prázdná. Zapomenete na všechno, na co před závodem pomyslíte. Hlavní je to nepokazit, to je první pravidlo. Posledních pár kol jsem jen sledoval diváky. Snažil jsem se nasát tu atmosféru, užít si ten moment, protože se to už nemusí opakovat, i když doufám, že bude. Ale tohle jsou vzpomínky, které si s sebou ponesu navždy. Neuvěřitelný úspěch,“ dodal Norris.

Piastriho o vítězství připravila penalizace

Oscar Piastri v 8. kole přebral od Maxe Verstappena vedení a zůstal na čele až do posledních zastávek v boxech.

Během restartu na konci 21. kola Piastri prudce zabrzdil a na krátko jej předjel i Verstappen. Za nebezpečné počínání při restartu dostal Piastri penalizaci 10 sekund, kterou si odpykal při poslední zastávce u mechaniků.

Australan zůstává průběžně ve vedení mistrovství světa, na Norrise má náskok ale už jen osmi bodů.

„Moc toho neřeknu. Měl bych z toho problémy. Gratuluji Nicovi. Myslím, že to je vrchol dne,“ poukázal v televizním rozhovoru Piastri na úspěch třetího Nica Hülkenberga z týmu Sauber, který se dočkal prvních stupňů vítězů ve F1.

„Zřejmě už nemůžete brzdit při jízdě za safety carem. Přitom předchozích pět kol jsem to dělal. Moc toho neřeknu, protože bych se tím dostal do problémů. Silverstone mám pořád rád, i když dnes se mi to nelíbilo,“ cituje Piastriho z televizního rozhovoru Sky Sports F1.