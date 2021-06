Typické. Russell stále čeká na první body za Williams

Russell vydělal na roštu jednu pozici za penalizaci Júkiho Cunody. Po startu z desátého místa si v prvním kole polepšil o dvě příčky poté, co spolu kolidovali Charles Leclerc a Pierre Gasly.

Během prvního stintu měl Russell na williamsu dobrou rychlost. Držel za sebou Daniela Ricciarda z McLarenu a s blížící se zastávkou dokonce stahoval sedmého Fernanda Alonsa.

Kvůli obavám o pohonnou jednotku tým přešel na „plán B“. Při první zastávce se Russell u mechaniků zdržel 18 sekund. Druhý pit stop jej odsunul na konec startovního pole, než na konci 38. kola Russell zamířil do boxů naposledy a odstoupil.

„Je to obrovská škoda. Závodění nikdy není snadné. Nikdy není... spravedlivé není to správné slovo. Měli jsme štěstí, a nakonec se dnes něco pokazilo. My tady (na bodované pozici) ale nejsme pravidelně, a je to prostě typické. Opravdu nevím, co si mám myslet nebo říct,“ řekl Russell po závodě v rozhovoru pro Ziggo Sport.

„Je to velká smůla pro všechny v týmu. Tvrdě pro to pracovali a je to tak dlouho. Tyto dnešní body by byly obrovské, nejen z pohledu morálky, ale kdybych skončil osmý nebo sedmý, a myslím, že na sedmé místo jsem měl, protože jsem byl rychlejší než Alonso, tak čtyři nebo šest bodů pro Pohár konstruktérů by bylo obrovských. Opravdu obrovských pro nás.“

Podle Russella šlo „jen o technický problém“, který „měl něco společného s pneumatickým tlakem“.

Williams na body ve formuli 1 čeká od Velké ceny Německa 2019. Russell od roku 2019, kdy začal závodit ve F1, bodoval jen jednou, v loňské GP Sachíru, kdy u Mercedesu zaskakoval za Lewise Hamiltona. Za volantem williamsu je pro něj maximem 11. místo z velkých cen Německa 2019 a Toskánska 2020.