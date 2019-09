Týmy ze středu pole nemají dostatek prostoru v TV, zlobí se Sainz

V závěrečných kolech závodu v ulicích Singapuru byl Carlos Sainz součástí zajímavého souboje čtyř vozů o jedenácté místo a grand prix po bitvě s Ricciardem, Strollem a Grosjeanem nakonec dokončil na dvanácté pozici.

Po skončení závodu o zmiňovaném souboji tweetoval motoristický novinář Aaron Gillard, který se podivoval nad tím, že unikl pozornosti televizních kamer. Diváci u televizních obrazovek v závěru singapurské grand prix sledovali obranu třetího místa ze strany Maxe Verstappena před Lewisem Hamiltonem a následně Vettelův vítězný průjezd pod šachovnicovou vlajkou.

Na Gillardův tweet s otázkou, proč se souboj čtyř jezdců nedostal do přímého přenosu, Carlos Sainz odpověděl ironickou větou: „Protože jsem v něm byl zapojen já.“

Because it had me involved. https://t.co/WidA36dziY — Carlos Sainz (@Carlossainz55) September 24, 2019

„Jsem z toho frustrovaný, ale ještě více by z toho měl být frustrovaný můj tým. Z hlediska sponzorských smluv není dobré, když nejste vidět v televizi,“ postěžoval si novinářům Sainz, kterého cituje motorsport.com, ještě před víkendovou ruskou grand prix.

„Stěžuje si na to celá řada jezdců ze středu pole, nejedná se jen o mě. Po závodě jsem o tom s několika mluvil a všem nám v přenosu chyběli některé souboje.“

„Je to něco, co dlouhodobě kritizuji a stejně tak to kritizují i další jezdci ze středu pole. Diváci kvůli tomu přicházejí o spoustu soubojů, protože k nim nedochází na čele.“

Další kritika směrem k televizním přenosům se týká necitlivě zařazených záběrů na reakci publika na tribunách na příklad po dramatické situaci na trati. Na tento televizní postup si často stěžují sami diváci, kteří kvůli pohledu na tribunu nebo opakovanému záběru přijdou o následující důležitý moment na trati.

Podle Sainzových slov se však většina kritiky ze strany jezdců snáší především na nezobrazování „středopolových“ soubojů, které by svojí atraktivitou přitom mohly často posloužit jako dobrá reklama pro celou formuli 1.

Sainzem a dalšími piloty zmiňovaný problém vede v patrnosti i asociace pilotů grand prix (GPDA), která přemýšlí o jeho řešení. Větší pozornost se však v tuto chvíli obrací na vyřešení otázky nových pravidel pro sezónu 2021.

„GPDA se pochopitelně nyní potýká s většími problémy, hlavně s rokem 2021. Náš problém se ale také prohlubuje a do budoucna bychom ho měli řešit,“ říká Sainz.

Svůj názor na problematiku pozornosti během televizních přenosů vyjádřil i šéf stáje McLaren Andreas Seidl.

„Ano, už jsme to řešili v rámci několika pracovních skupin. Pro mě je to prostě motivace k tvrdší práci. Více prostoru v TV dostaneme tehdy, když budeme jezdit více na čele“

Foto: Getty Images / Mark Thompson