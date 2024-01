Týmy stále nevyčerpaly možnosti nových pravidel. Ještě zbývá hodně práce, tvrdí Allison

Když před sezonou 2022 vstoupily v platnost nové technické regule, šlo o změnu, která byla patrná již na první pohled.

Aktuální generace monopostů má zjednodušenou aerodynamiku (což je vidět především na tvaru předního a zadního křídla), ale například využívá i tzv. přísavnému efektu.

Změny v pravidlech přinesly změny v rozložení sil jednotlivých týmů.

Nejlépe se s úpravou regulí vypořádal Red Bull, jehož aerodynamický koncept postupně přebrala i jeho konkurence.

Podle technického šéfa Mercedesu Jamese Allisona to však neznamená, že by týmy již neměly možnost najít nové vývojové směry.

„Myslím, že většina týmů se bude ubírat podobnou cestou. Neznamená to ale, že už není prostor pro inovace,“ nechal se slyšet Allison, kterého cituje Autosport.

„Není žádným tajemstvím, že současné vozy jezdí nejlépe, když jsou blízko země. Zároveň to má své limity, takže se snažíte dostat vůz spolehlivě do takové výšky, aby z hlediska legality vydržela kluzná deska pod podlahou, ale současně abyste získali co nejvíce přítlaku. A právě v této oblasti je stále prostor posunu,“ poukázal technický boss německé stáje.

V tomto kontextu připomeňme, že to byl právě Mercedes, který při snaze dostat se na limit přišel o druhé místo z loňské GP USA poté, co byl Lewis Hamilton (stejně jako Charles Leclerc z Ferrari) diskvalifikován kvůli příliš tenké kluzné desce pod monopostem.

Problém s kluznou deskou přitom vznikl tím, že měl vůz příliš nízkou světlou výšku – tím pádem se deska kvůli škrtání o zem opotřebovala a ztenčila pod pravidly stanovenou mez.