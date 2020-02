Týmy si v testech vyzkouší speciální pneumatiky pro Zandvoort

Rekonstrukce Zandvoortu jde do finále. Výzvy čekají na okruhu nejen na jezdce a týmy ale také na Pirelli.

Dodavatel pneumatik přiveze na druhé testy sadu, která má upravenou konstrukci navrženou tak, aby vydržela vyšší síly, které Pirelli očekává v klopených zatáčkách.

Výraznější klopení bude v Zandvoortu v zatáčkách Hugenholzbocht a Arie Lujendijkbocht. Mluví se o 18 stupních, což je asi dvojnásobek klopení v Indianapolis, kde měla F1 v roce 2005 vážné problémy s defekty.

Pirelli dříve uvedlo, že nemůže navrhnout specifickou pneumatiku pro Zandvoort a dodá své běžné pneumatiky a stanoví vhodné limity. Mario Isola však nyní uvedl, že se rozhodli analyzovat data dodávaná okruhem.

„Tento prototyp byl navržen s poněkud odlišnou konstrukcí, protože stále analyzujeme data pocházející z Zandvoortu,“ řekl Isola.

„Provedli jsme určitou analýzu klopení a plánujeme tyto pneumatiky používat s mírně vyšším tlakem.“

Týmy dostanou kompletní sady C2, ale lišit se budou jen přední pneumatiky.

Isola zdůraznil, že příprava nové pneumatiky neznamená, že Pirelli propadlo panice.

„Bylo to projednáno s FIA a dohodnuto s FIA. Nechci slyšet komentáře typu ‚panika, panika,‘ není to panika. Je to součást seriózního a profesionálního procesu, kde musíme být připraveni pro každý případ.“