Týmy se zatím na návratu tankování nedohodly. Je potřeba udělat více práce, říká šéf Haasu

O návratu tankování, které je ve F1 zakázáno 10 let, se už v minulosti jednalo. Myšlenku podporuje podle průzkumů velká část fanouškovské obce, ale týmy byly proti. Argumentem proti je zejména to, že v dobách tankování se málo předjíždělo.

V úterý se v Ženevě sešli šéfové týmů a techničtí šéfové se zástupci FIA a FOM. Jedním z několika diskusních bodů byl právě návrat tankování v průběhu závodu.

RaceFans cituje šéfa Haasu Guenthera Steinera, podle kterého šéfové týmů „nedospěli k závěru“. „Je třeba udělat více práce, abychom zjistili, zda je to užitečné, nebo ne,“ dodal Steiner.

Podobně dopadl také další bod jednání – objevují se (opět) hlasy, aby bylo jezdcům umožněno více vzájemně bojovat bez obav o to, že přijde penalizace.

„Je to jedna z věcí, se kterými plně souhlasíme. Jsme tady, abychom závodili. A to je to, co bychom měli dělat.“

Na otázku RaceFans, zda bylo setkání konstruktivní, Steiner odpověděl: „Myslím, že jsme hodně mluvili o pneumatikách.“

Foto: Getty Images / Vladimir Rys