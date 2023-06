Týmy se zalekly pohonných jednotek pro rok 2026. Existují obavy, že jezdcům dojde na rovinkách energie

Týmy mají obavy, že nové pohonné jednotky mohou mít negativní vliv na podívanou.

Podle Autosportu se na schůzce šéfů týmů s vedením F1 v Kanadě probíraly obavy z nových pohonných jednotek. Jejich vývoj už začal, ale je samozřejmě na začátku. Na trati je uvidíme v roce 2026.

Kromě například zrušení MGU-H bude hlavní změnou vyšší podíl „elektrické složky“. Výkon systému ERS se zvýší na 350 kW (476 koní), dnes je to 120 kW. Spalovací motor má dodat zhruba 400 kW (544 koní).

Podle prvních analýz existují obavy, že na některých tratích nemusí být systém MGU-K schopen vygenerovat dostatek energie.

Reálně by pak hrozilo, že by vozům na rovinkách došla energie. Pokud by k tomu došlo, mohlo by to vést k bizarnímu chování jezdců, kteří by se snažili získat více energie při nájezdu do zatáček. Mohlo by také dojít k náhlé ztrátě rychlosti na rovinkách, nebo k tomu, že by jezdci na rovinkách mnohem dříve podřazovali.

Situaci komplikuje také fakt, že vliv bude mít podoba vozu v roce 2026 – konkrétně odpor vzduchu. V roce 2026 mají kromě pohonných jednotek přijít také nové vozy, ale týmy zatím nevědí, jak budou vypadat.

„Musíme se ujistit, že nakonec nevytvoříme nějaká frankensteinovská auta, která nebudou odpovídat původním záměrům předpisů,“ řekl pro Autosport jeden ze šéfu týmu.

„Chceme jen lépe pochopit dopad změn, protože nechceme, aby se stalo, že jezdci najednou v polovině rovinky zpomalí. Pokud se objeví nějaké problémy, musíme je řešit hned, protože pokud budeme čekat, až budou pravidla dokončena, mohlo by být pozdě.“

Zdroje naznačily, že řada týmů chce, aby FIA zintenzivnila analýzu dopadů předpisů a poskytla tak jasnější představu o tom, co lze v roce 2026 očekávat.

Týmy chtějí zejména lépe porozumět charakteristikám chování budoucích pohonných jednotek na každém okruhu. To se týká nejen celkového času na kolo, přičemž cílem je, aby se vozy příliš nelišily od současných úrovní výkonu, ale také toho, jak a kde je tento výkon v průběhu kola produkován.