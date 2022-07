Týmy se těšily na stabilní pravidla. FIA jim možná kvůli poskakování zkomplikuje život

FIA chce z důvodu bezpečnosti prosadit změnu pravidel, aby snížila vliv poskakování. Většina týmů je proti.

Navrhované změny pro rok 2023 okraje podlahy budou zvýšeny o 25 mm,

dále bude zvýšeno hrdlo difuzoru pod podlahou,

budou zavedeny přísnější testy bočního průhybu podlahy

bude nasazen přesnější senzor pro měření oscilací.

Změny pravidel by zřejmě zkomplikovaly „přenos“ některých částí vozu a to včetně šasi.

Jak může takový přenos vypadat, jsme viděli vloni, kde týmy využívaly šasi i další věci z roku 2020. Důvodem byl covid-19, odklad změn pravidel a úspora nákladů. Šlo o povinný krok, nyní nad ním týmy uvažovaly kvůli úspoře nákladů.

A nejde jen o přenos. Týmy budou muset některé již definované věci přepracovat. Ve F1 platí efekt motýlích křídel. Vše souvisí se vším.

„Jsme v období definování klíčových parametrů vozu pro příští rok,“ vysvětlil šéf výkonnosti vozů AlphaTauri Guillaume Dezoteux, kterého cituje Motorsport.com.

„Jaký by měl být objem paliva? Jaké by mělo být optimální rozložení hmotnosti vozu? Změna pravidel pro aerodynamiku je pro týmy nyní velkou výzvou, protože je třeba nejprve pochopit dopad na celkový výkon vozu. Z toho se pak odvíjí odhad, kdy si musíte položit otázku: ‚Můžeme si dovolit snížit objem paliva, můžeme si dovolit změnit cílové rozložení hmotnosti, můžeme si dovolit udělat to či ono‘.“

„Pokud se to stále mění, pak jste provedli některá rozhodnutí, které se již nedají změnit. Šasi bude dokončené v příštích několika týdnech.“

S ohledem na stabilitu pravidel, kterou teď chce FIA narušit, některé týmy mohly zvažovat, že v příštím roce použijí letošní šasi – ne samozřejmě doslovně, ale letošní a na začátku homologovaný koncept.

Na otázku, zda změna koncepce stačí k tomu, aby týmy musely postavit zcela nový podvozek, Dezoteux odpověděl: „Ano, řekl bych, že ano. Je zřejmé, že pokud zvýšíte hranu podlahy s cílem snížit přítlak vozu, zejména v rychlých zatáčkách, změní se tím hodně – například to, kolik energie vložíte do pneumatik, a co dělá zavěšení.“

„Mění to rozsah zavěšení, protože třeba potřebujete mít možnost auto zvednout. Kdybyste nám dnes řekli, že budeme muset zvednout vůz o 20 milimetrů, protože máme silnější prkno, tak bychom to nemohli udělat, protože naše zavěšení nebylo navrženo tak, aby to umožňovalo.“

„Celý projekt je velmi provázaný. Takže když změníte jeden parametr, zpravidla to ovlivní všechno ostatní.“

Jan Monchaux, technický ředitel Alfy Romeo, řekl: „Vzhledem k tomu, že jsme poměrně malý tým, budeme muset mít potenciálně o něco agresivnější strategii přenosu než některé větší týmy.“

„V zimě bychom při síle, kterou máme, museli všechno předělávat, což by nás nutilo zadávat zakázky externím dodavatelům, a to by bylo pravděpodobně nakonec příliš drahé a ohrozilo by to náš rozpočet na vývoj během sezony. Proto budeme některé prvky přenášet.“

„Podívejte se na auta v únoru a pak zjistíte, které to jsou, ale předpokládám, že budou dost viditelné.“