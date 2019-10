Týmy se připravují na příchod tajfunu

Tajfun Hagibis má zasáhnout Japonsko v noci na sobotu. Pršet by mělo začít už dnes někdy po 20. hodině místního času (13:00 našeho času). Týmy i pořadatelé se musí včas připravit.

Tajfun přinese silný vítr, který může poškodit mnohá zařízení. Očekávají se také vydatné srážky, které mohou vytopit níže položené části okruhu.

Hned po skončení druhého tréninku se začalo s demontáží kamer pro oficiální přenos. Vše, co je venku, musí být uklizeno.

Mercedes například uvedl, že demontuje část boxové zdi. Veškeré zařízení v zadní a přední části garáže bude uklizeno. Vrata garáže budou uzavřena z obou stran. Většina vybavení uvnitř garáže bude z podlahy přesunuta na vyšší místo pro případ, že se dovnitř dostane voda.

Pracovat se bude také v zázemí týmu. V Japonsku nejsou motorhomy, ale týmy zde mají „statické“ zázemí a pohostinství. Bude přesunut nábytek i elektronika. Týmy se také připravují na možnost, že nepůjde proud.

Mercedes rovněž zmínil, že koupí nějaké deskové hry, aby se personál týmu sobotu nenudil.

„Je to škoda pro fanoušky, ale plně respektujeme rozhodnutí. Bezpečnost je na prvním místě,“ řekl Mattia Binotto.

„Je to změna harmonogramu a programu pro tým, o kterém jsme přemýšleli už včera,“ řekl Vasseur. „Změní to program, ale myslím, že si můžeme dovolit víkend se dvěma tréninky. Možná to bude dobrá zkušenost pro budoucnost.“

V neděli má být podle aktuálních předpovědí už jasno.

Foto: NASA, NNVL