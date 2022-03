Týmy se nejspíše shodnou na navýšení minimální hmotnosti

Nová pravidla, 18palcové pneumatiky a také nové bezpečnostní prvky. Hmotnost nových vozů vzrostla ze 752 kg na 795 kg. Přesto ani to některým týmům nestačilo. Nedávno se objevily informace, že nejlépe je na tom Alfa Romeo a že některé týmy mají dvojcifernou nadváhu.

Situaci komplikuje také rozpočtový strop. Využívání lehčích prvků je samozřejmě nákladnější.

Pro změnu pravidel pro letošní rok by muselo být osm z deseti týmů. Podle Motorsport.com se rýsuje kompromis – hmotnost by vzrostla o 3 kg. Cílem je ulehčit týmům situaci, ale současně netrestat ty, kteří dokázali postavit vůz o dané hmotnosti nebo jen s malou nadváhou.

Toto Wolff argumentoval, že vejít se do limitu je součástí soutěže. S tím souhlasí také Mattio Binotta.

„Myslím si, že zvyšování hmotnosti není nikdy dobré pro sport a rychlost. Proběhly diskuse a diskutujeme o zvýšení minimální hmotnosti o 3 kg.“

„Myslím, že je to dobrý kompromis mezi všemi týmy. Ale nemyslím si, že bychom to měli dále zvyšovat, protože jak řekl Toto, je to oblast soutěže. Do budoucna bychom se měli snažit hmotnost vozů snižovat a ne zvyšovat.“