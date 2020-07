Týmy Red Bull a Racing Point jednoznačně odmítly zájem o Vettela

Renault tento týden potvrdil návrat Fernanda Alonsa. Sebastianu Vettelovi se tak zavřely definitivně další dveře. A definitivní „ne“ přichází také od jeho bývalého týmu, i když zatím pouze slovní.

Christian Horner řekl, že Red Bull je spokojený se současnými jezdci. „Myslíme si, že v Maxovi a Alexovi máme skvělý pár a že to má také velký potenciál pro budoucnost,“ řekl Horner pro Sky Sports.

Na dotaz, zda je to definitivní ne pro Vettela, reagoval Horner: „Obávám se, že je to definitivní ne. Sebastian si je toho myslím dobře vědom.“

„Myslím, že má k dispozici několik možností. Předpokládám, že buď Racing Point, nebo rok mimo F1 a po roce přehodnotit možnosti.“

Z Racing Pointu, který se příští rok stane Astonem Martin, přišla ale úplně stejná odpověď.

„Je lichotivé, že si každý myslí, že by do našeho týmu měl přijít čtyřnásobný mistr světa, ale možná je to proto, že auto je teď o něco rychlejší,“ řekl Otmar Szafnauer.

„Máme však dlouhodobé smlouvy s oběma našimi jezdci, takže logicky nemáme místo.“