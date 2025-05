Týmy připouští, že budou mít příští rok problém se přiblížit k minimální hmotnosti vozu

Vozy budou v příštím roce menší a jejich hmotnost má klesnout z 800 kg na 768 kg. Dojde tak k otočení trendu, protože v posledních (mnoha) letech hmotnost vozu neustále rostla.

Otázkou je, zda se týmům podaří se na minimální hmotnost dostat. Pravidla stanovují minimální hmotnost, takže těžší vůz penalizuje jen ztráta v čase na kolo.

Vozy sice budou menší, ale změní se pohonné jednotky, které budou využívat více elektrické energie, což znamená i větší a těžší baterie.

„Číslo pro hmotnost vozu bylo vycucané z prstu,“ řekl na tiskové konferenci v Miami Christian Horner.

„Máme motory, které jsou výrazně těžší, a hmotnost vozu, která se snížila. Pro každý tým bude obrovskou výzvou toho dosáhnout. Úspora hmotnosti stojí neuvěřitelné množství peněz.“

„Minulý týden se diskutovalo o zavedení ocelových destiček. Možná by to odůvodnilo přidání 5 kilogramů k minimální hmotnosti. Ale je to tak, jak to je. Je to pro všechny stejné.“

Ocelové destičky F1 zvažuje, že na některých okruzích nahradí titanové destičky na kluzné desce ocelové, aby se snížila pravděpodobnost vznícení trávy, jako jsme to viděli v Japonsku.

„Týmy budou muset učinit rozhodnutí, aby se trefily do hmotnosti, protože hmotnost znamená čas na kolo. Každých 10 kilo je asi 0,35 sekundy. Pro všechny týmy bude velmi náročné dostat se na minimální hmotnost.“

„Jak řekl Christian, jako tým musíte učinit rozhodnutí,“ řekl Toto Wolff. „Kolik času na kolo připisujete hmotnosti a zátěži? Kde chcete ušetřit? Pokud chcete snížit hmotnost, můžete slevit z jiných dílů, které přináší výkon, nebo naopak. Je to náročné. Důvodem, proč to děláme, je, aby byla auta svižnější. Je to něco, co bylo důležité? Myslím, že ano. Někde začít musíme. Ten počáteční krok je obtížný, ale to je pro všechny stejné.“

Podle webu The Race zatím týmy očekávají, že budou 10 až 20 kg nad limitem, což by mohlo v krajním případě znamenat až 6 desetin na kolo.