Týmy pravděpodobně odmítnou zavedení pneumatik, které nevyžadují použití zahřívacích dek

Vše nasvědčuje tomu, že se F1 uvedení pneumatik, které nevyžadují použití zahřívacích dek, opět nedočká.

Krátce po červencové GP Británie se definitivně rozhodne o tom, zda se v roce 2024 budou používat pneumatiky, které nemusí být před použitím předehřáty.

Jak ve svém článku zmiňuje britský Autosport, existuje řada náznaků, které v tuto chvíli hovoří spíše pro variantu, že k nasazení těchto pneumatik v příštím roce nedojde.

Prvním z nich jsou komentáře předních představitelů řady týmů, ze kterých příliš podpory pro tuto zásadní změnu v oblasti pneumatik nevyplývá.

Příliš pochvalně pak o pneumatikách, které se nepředehřívají, nemluví ani někteří jezdci. Mezi jejich hlavní kritiky nechybí například George Russell, jenž nedávno označil uvažovaný zákaz zahřívacích dek za nebezpečný.

„Měl bych velké obavy o všechny mechaniky v boxové uličce během zastávek v boxech, stejně tak během výjezdového kola v chladných podmínkách. Určitě se bude bourat, o tom nepochybuji,“ nechal se slyšet britský závodník, který je zároveň předsedou Asociace jezdců GP.

Jedním z důvodů, proč by se F1 měla zbavit zahřívacích dek, je argument, že by se tím týmům snížily náklady. Ne všichni s tím ale zcela souhlasí.

„Nemyslím si, že je to něco, co jezdci chtějí. Navíc, když si myslíte, že dosáhnete něčeho, co by vytvořilo lepší závodění, pak bude spousta úsilí věnována snaze o velmi rychlé zahřátí pneumatik, při výjezdových kolech a tak dále, což by mohlo vést k mnohem větším nákladům,“ uvedl podle Autosportu šéf Red Bullu Christian Horner.

Plně přesvědčen o nových pneumatikách není ani staronový technický ředitel Mercedesu James Allison.

„S jejich uvedením je spojena řada výzev, pokud mají dobře fungovat,“ prohlásil Allison na adresu uvažovaných pneumatik.