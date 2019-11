Týmy nevylučují možnost, že si příští rok ponechají letošní pneumatiky

Letošní pneumatiky řada týmů kritizovala. Dokonce se hlasovalo pro návrat pneumatik z roku 2018. Trnem v oku bylo pracovní okno současných pneumatik, které je úzké. Některé týmy mají problém pneumatiky dostat do pracovního okna a především je v něm udržet.

Pirelli pro rok 2020 pneumatiky upravilo tak, aby bylo pracovní okno širší.

V Austinu si jezdci vyzkoušeli pneumatiky pro rok 2020, ale nadšení z nich nebyli. Pirelli se hájilo tím, že pro nové pneumatiky je potřeba trochu jiného nastavení, na které v trénincích nebyl čas.

Podle webu Motorsport.com se v sobotu sešel Chase Carey se zástupci týmů a diskutovali mimo jiné právě o nových pneumatikách. Existuje shoda, že data z pátku budou analyzována, a pokud nebudou výsledky kladné, zůstane se u letošních pneumatik.

Týmy si budou moci pneumatiky vyzkoušet znovu zhruba za necelý měsíc – během testů v Abú Dhabí, ale to už může být trochu pozdě.

„Myslím, že se v pátek chovaly úplně jinak než v Barceloně, když jsme je testovali,“ řekl Binotto. Ferrari, Red Bull a Mercedes si nové pneumatiky vyzkoušeli před Japonskem. Jednalo se o mimořádný test po úpravách kvůli rozšíření pracovního okna.

„Dohodli jsme se, že si necháme čas na analýzu toho, co se tady stalo,“ řekl Horner. Podle něj nejsou pneumatiky pozitivním krokem vpřed. „Budeme pár dní studovat data a pokusíme se pochopit, proč tomu tak bylo. Myslím, že si ponecháme to, co máme, pokud to, co je navrženo, není lepší.“

Otmar Szafnauer je přesvědčený, že se nakonec zůstane u letošních pneumatik. Podle něj nepřinesly testované pneumatiky to, co se slibovalo.

Pirelli ale trvá na to, že Austin nebyl dostatečně reprezentativní. „Trať byla velmi studená, vozy jsou navrženy tak, aby vyhovovaly současným pneumatikám, neměli jsme žádné dlouhé jízdy a nová pneumatika byla navržena hlavně tak, aby snížila přehřívání, což znamená, že je dlouhodobě konzistentnější – a to je něco, co nemůžete zkontrolovat za pět kol,“ řekl Isola.

Podle Isoly bude Abú Dhabí mnohem reprezentativnější test. Otázkou ale je, zda týmy nové pneumatiky neodmítnou ještě před tímto testem po posledním závodě.

V případě potřeby je Pirelli připravené zůstat u letošních pneumatik.

„Nic není nemožné. Je to trochu divné, protože pneumatiky pro rok 2019 byly na začátku sezóny kritizovány a my jsme vyvinuli značné úsilí na vývoj něčeho nového. A během vývoje jsme měli pozitivní výsledky. Pokud se vracíme do roku 2019, a pokud je nová pneumatika hodnocena negativním způsobem, musíme pochopit proč.“

