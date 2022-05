Týmy musí FIA formulářem potvrdit, že jezdci nemají šperky a jejich spodky jsou v pořádku

Není to novinka. Niels Wittich jako ředitel závodu vychází z již dlouho platných pravidel. V Austrálii je jezdcům připomenul ve svých poznámkách před závodním víkendem. V Miami ale už bude přísnější.

Před startem každého závodního víkendu je podle pravidel nutné vyplnit kontrolní formulář, ve kterém týmy prohlašují, že jejich vozy a vybavení splňují dané technické předpisy.

Před dnešním tréninkem na Velkou cenu Miami Wittich informoval všech 10 týmů, že formulář prohlášení bude upraven tak, aby „zahrnoval kontroly týkající se souladu s přílohou L Mezinárodního sportovního řádu (ISC), kapitolou III, konkrétně článkem 2 týkající se vyhovujícího spodního prádla.

a článku 5 týkajícího se nošení šperků.“

Mezinárodní sportovní řád stanoví, že jezdci musí mít na sobě „dlouhé spodní prádlo“ a také další ohnivzdorné oblečení, které je homologováno podle norem FIA. Rovněž uvádí, že nošení šperků během soutěže „ve formě piercingu na těle nebo kovových řetízků na krku“ je zakázáno. S novou verzí formuláře prohlášení o kontrole musí týmy prohlásit, že jejich jezdci během závodních víkendů dodržují oba požadavky.

Poznámka přidaná do formuláře pro kontrolu vysvětluje, že dodatečné prohlášení „je napsáno proto, aby bylo zajištěno, že oděv odolný proti plamenům schválený FIA, včetně vnější vrstvy kombinézy i vnitřní vrstvy ve styku s kůží, může účinně fungovat a poskytovat navrženou úroveň ochrany, pokud je vystaven plamenům.“

Podle FIA totiž může nevhodný materiál (zejména syntetické materiály) jezdce v případě požárů zranit. Není to tak dlouho, co požár vozu vypadal jen jako vzpomínka na dávné časy, ale víme, že je to riziko i v dnešní F1.

„V nejhorším případě se takové materiály mohou roztavit, což může ztížit ošetření v případě popálení.“

„Nošení šperků během závodního víkendu může bránit jak lékařským zásahům, tak i následné diagnostice a léčbě, pokud by byla po nehodě nutná,“ vysvětluje FIA.

„V případě, že je pro stanovení diagnózy po nehodě nutné provést lékařské vyšetření, může přítomnost šperků na těle způsobit značné komplikace a zdržení.“ Podle FIA by šperky mohly způsobit také další poranění.

Lewis Hamilton se po Austrálii nechal slyšet, že šperky bude nosit i nadále a to mimo jiné z toho důvodu, že některé z nich nemůže sundat.

„Nemám v plánu je odstraňovat. Jsou to osobní věci. Člověk by měl mít možnost být tím, kým je.“

„Jsou věci, se kterými nemohu hýbat. Doslova je nemůžu ani vyndat. Tyhle na pravém uchu mám přivařené, takže bych si je musel nechat uříznout. Ty tu zůstanou.“