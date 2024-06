Týmy mají obavy z pravidel pro rok 2026. Chtějí o nich hned jednat

Podle Motorsport.com týmy požádaly, aby ústředním bodem setkání zástupců týmů se šéfem Formule 1 Domenicalim, které proběhne zítra ráno, byla pravidla pro rok 2026.

FIA prosazuje prvky pravidel, které podle nich nebudou fungovat tak, jak je zamýšleno. Některé týmy naznačují, že nové vozy by mohly být obzvláště pomalé, protože jim bude chybět přítlak a často jim bude docházet energie z baterií.

Týmy jsou také skeptické, pokud jde o plánované snížení hmotnosti vozu. Minimální hmotnost se má snížit o 30 kg. Pokud vezmeme samotný vůz, tak by měla klesnout reálně ještě více, protože vzroste hmotnost pohonné jednotky (těžší a větší baterie).

Existují obavy, že týmy zjistí, že je nemožné se této hodnotě přiblížit, a nakonec utratí obrovské množství peněz ve snaze najít marginální zisky.

Týmy chtějí také znát podrobnosti o fungování aktivní aerodynamiky.

FIA představila nová pravidla už nyní, protože podle Mezinárodního sportovního kodexu tak musí učinit do konce června (tedy rok a půl předem), pokud jsou změny rozsáhlé. Po tomto termínu by musela FIA hledat podporu také u týmů, což by bylo samozřejmě obtížnější, protože týmy se obvykle nedokáží dohodnout – zvláště u velkých změn.

Některé týmy by rády odložily zveřejnění pravidel až na říjen, aby měla federace více času na jejich doladění – což dává smysl, protože týmy stejně nesmí až do ledna vozy pro rok 2026 vyvíjet.

Předpokládá se, že návrh, který by to umožnil, byl zablokován jedním z týmů, který považoval za důležité, aby FIA dodržela červnový termín.