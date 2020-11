Týmy mají na dvoudenní závodní víkend rozdílné názory

F1 se ke změně formátu víkendu rozhodla z logistických důvodů, když závod v italské Imole následoval jen týden po Velké ceně Portugalska.

Víkend sloužil zároveň jako zkouška toho, jak by v budoucnu mohly závody F1 vypadat. Jezdci měli před kvalifikací jen jeden 90minutový trénink v sobotu dopoledne. Zcela zrušeny byly dva páteční tréninky, které jezdcům a týmům nabízí dohromady další tři hodiny jízd.

Šéf týmu Racing Point Otmar Szafnauer je zastáncem původního formátu. „Myslím, že se na to musíme podívat z pohledu fanouška. Líbí se fanouškům tento formát?“ ptá se.

„Myslel jsem si, že se mi to bude líbit, ale je mi to cizí. Po 23 letech, kdy jsme měli pátek, sobotu a neděli, je to trochu zvláštní a nepřirozené. Před víkendem jsem tomu byl zcela otevřený, myslel jsem, že se mi to bude líbit. Teď mám ale pocit, že to není správné a není to formule 1.“

I s omezeným časem na přípravy na trati budou mít podle Szafnauera větší týmy výhodu. „Pokud máte v továrně lepší nástroje na simulaci, tak v takovém menším času na trénink a kvalifikaci vám to pomůže. Pokud k tomu v budoucnu dojde (k úpravě programu víkendu na dva dny), začneme tomu v továrně přizpůsobovat infrastrukturu, abychom byli schopni optimalizace, stejně jako někteří další.“

Podle inženýra Williamsu Davea Robsona by nebylo „příliš obtížné“ přizpůsobit se menšímu množství jízd. Z pohledu inženýra je však žádoucí mít pro přípravy co nejvíce času.

„Je to jedna z věcí, která ovlivňuje všechny týmy téměř stejně, takže pokud je to to, co sport chce, nemyslím, že je to velký problém. Víte, jací jsou inženýři, nemáme rádi změny. Myslím, že bychom se brzy přizpůsobili a stále z toho vytěžili maximum, takže je to udržitelné, pokud chceme jít touto cestou,“ říká Robson.

Šéf McLarenu Andreas Seidl vítá změnu formátu, zastavuje se však nad komerčními dopady.

„Tento kompaktní formát dvou dní se nám líbí. Nakonec je to ale diskuse vedená formulí 1. Velmi samozřejmě záleží na smlouvách, které jsou uzavřené s promotéry, televizními stanicemi a dalšími,“ říká Seidl.

„Pokud je to něco, co může pomoci ušetřit provozní náklady a pomohlo by nám to také trávit méně času mimo domov, zejména mechanikům a inženýrům, tak z toho budeme mít dobrý pocit.“

Toto Wolff z Mercedesu si zase myslí, že takový formát jako v Imole nemusí fungovat na všech okruzích.

„Velmi se mi to líbí. Je třeba se hodně přizpůsobit. Hned od začátku musíte dostat vůz do správné pozice, není čas dlouho analyzovat data a přes noc jet na simulátoru,“ říká Wolff.

„Nemyslím, že to funguje pro každou trať. Jsou tu velké závody, snad i znovu s diváky, kde třídenní program dává větší smysl. Myslím třeba Melbourne a množství diváků, kteří tam chodí. Nevyhovuje to všem tratím, pro Imolu to ale fungovalo dobře.“