Týmy jednají o snížení přítlaku pro příští rok

Pokud se letos bude závodit, tak na loňských pneumatikách. Týmy totiž na konci loňského roku odmítly pneumatiky Pirelli pro rok 2020. Jak to bude v příštím roce? Určitě nebudou zavedeny 18palcové pneumatiky. F1 nejspíše zůstane u těch z roku 2019.

Vývoj vozů se však nezastaví, a tak existují obavy, že by dva roky staré pneumatiky mohly mít problémy.

Podle webu RaceFans se technická pracovní skupina dohodla na zavedení změn v oblasti karosérie, podlahy a křídel za účelem snížení přítlaku a tím i zatížení pneumatik. O tématu se bude dále diskutovat příští týden na jednání zástupců týmů.

Kromě toho se také debatuje o omezení aerodynamického vývoje. Týmy by měly mít možnost dohnat ztráty, ale současně nemá smysl investovat peníze do něčeho, co stejně nepřinese velký užitek na trati. Existuje možnost, že vývoj omezí zavedení žetonového systému, který by jednotlivé části vozu ohodnotil počtem žetonů. Tým by si pak sám zvolil, na které části vozu bude pracovat.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek