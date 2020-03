Týmy jednají o možnosti odložit revoluční změny na rok 2022

Podle Motorsport.com je na stole více scénářů a to včetně odkladu zásadních změn na rok 2022 a zmrazení vývoje některých komponent (šasi, převodovka, mechanické části). Aerodynamický vývoj by pokračovat mohl.

Ve hře je i možnost, že by letošní sezóna pokračovala ještě na začátku příštího roku a ta další pak začala později.

Každý zrušený závod (kromě Monaka, které nic neplatí) bude mít vliv na rozpočet týmů – zejména v příštím roce. Ekonomové také očekávají propad ekonomiky, což může negativně ovlivnit sponzorství.

Je tak reálné, že nová pravidla by vstoupila v platnost až v roce 2022, ale už v příštím roce by začal platit rozpočtový strop, který by omezil bezhlavé utrácení největších týmů při vývoji nových vozů.

Odklad revolučních pravidel by také usnadnil situaci Pirelli. Vývoj 18palcových pneumatik je nyní omezen a totéž platí pro testy pneumatik na trati.

Podle webu bylo pro devět z deseti týmů. Ferrari si vzalo čas na prozkoumání všech důsledků podobných kroků. Jednání mají pokračovat zítra.