Týmy F1 vítají povinnost od příští sezóny nasadit nováčky do tréninků

Od sezóny 2022 bude muset všech deset týmů během roku ve dvou různých podnicích pro páteční trénink dát šanci nováčkovi. Vzhledem k omezeným možnostem testování mají mladí piloti jen malou šanci získat zkušenosti ve voze F1. Toto pravidlo by jim v tom mělo pomoci.

Plány se v paddocku setkaly s velkou podporou ze strany týmů.

„Plně podporujeme sportovní pravidla pro příští rok, podle kterých musíme dva tréninky během závodních víkendů absolvovat s mladými jezdci,“ řekl šéf McLarenu Andreas Seidl.

„Kromě toho máme po sezóně test mladých pilotů. V dnešní době je pro tyhle mladíky, kteří přicházejí z juniorských kategorií, velmi obtížné dostat čas za volantem, proto je naší povinností zajistit jim tento čas. Do budoucna bychom podporovali nabídnout jim ještě více času. Dobré je, že je to povinné pro všechny týmy, protože pak je to spravedlivé i po sportovní stránce, což se mi líbí.“

Nápad podporuje také šéf Mercedesu Toto Wolff. „V tomto smyslu nemusíte mít žádnou zkušenost s velkou cenou, takže jak řekl Andreas, musíme mladým jezdcům dát příležitost zažít trochu toho stresu během závodního víkendu, mít srovnání s dalším jezdcem z garáže, pracovat s týmem. Velmi vítám předpisy pro příští rok,“ řekl Wolff.

U Red Bullu dostávají členové juniorského programu šanci u sesterského týmu AlphaTauri.

„V Red Bullu děláme hodně, abychom dali mladým šanci a myslím, že to platí nejen na jezdce. Je to dobrá věc, cokoliv, co dá mladým pilotům možnost dostat nějaký čas. Doufáte, že je to založeno více na zásluhách než na finančních možnostech, myslím ale, že je pozitivní, aby mladí piloti dostali šanci,“ řekl šéf Red Bullu Christian Horner.