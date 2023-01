Týmy F1 si stěžují na podobu letošního kalendáře

Zástupci některých týmů formule 1 vyjádřili frustraci nad podobou kalendáře pro letošní sezónu. Podle sportovního ředitele Sauberu kalendář „nemohl být poskládán dráž“.

Formule 1 ještě v září loňského roku představila 24dílný kalendář na sezónu 2023, ze kterého následně vypadl závod v Číně. Ten se možná do kalendáře ještě vrátí, nebo bude nahrazen jiným podnikem.

Kolotoč F1 zavítá do 20 zemí na pěti kontinentech.

V poslední době zaznívaly hlasy, že F1 by se ve své snaze být do roku 2030 uhlíkově neutrální měla snažit kalendář rozdělit do několika sekcí, přičemž v každé z nich by se jely závody blízko sebe. V letošním kalendáři přesto najdeme příklady, kdy tomu tak není.

Dvakrát v první polovině sezóny si týmy odskočí do Severní Ameriky, kdy mezi závody v Baku a Imole je naplánován podnik v Miami a v červnu mezi podniky v Barceloně a Rakousku je na programu závod v Kanadě.

V době současné krize a rostoucích životních nákladů pociťují zvyšující se finanční nároky na závodění ve F1 také samotné týmy, pro které začínají být potřebné náklady, jako je cestování a ubytování, neúnosné.

„Vezměte si například Anglii. Z roku na rok platíme o 25 procent více,“ říká podle Auto Motor und Sport sportovní ředitel Sauberu Beat Zehnder.

„Všude je to čím dál těžší. Austin je pro rok 2023 již plně obsazen. Pokusili jsme se zarezervovat dalších 10 pokojů v našem hotelu. Žádná šance, všechno je jich zablokováno.

„Máme například problém dostat lidi zpět z Melbourne. Ještě předtím, než bylo oznámeno datum (konání Velké ceny Austrálie), všechny lety den po závodě byly plné. A pokud jsou ještě volná místa, musíte za ně často zaplatit dvojnásobek než předtím. Kalendář nemohl být poskládán dráž.“

Zehnder není jediný, který poukazuje na stále se zvyšující nároky na členy jednotlivých týmů.

„Pro naše mechaniky je to extrémně vyčerpávající. Když jste ve třetím závodě v řadě, nemůžete očekávat stejnou výkonnost jako v tom prvním. Obzvlášť na konci sezóny, všichni jedou na výpary,“ dodává manažer Astonu Martin Andy Stevenson.

Posledních pět závodů sezóny (dva v USA, jeden v Mexiku, jeden v Brazílii a finále v Abú Dhabí) je přitom naplánováno v rozmezí šesti týdnů.